שיתוף פעולה סודי: ישראל וסעודיה נגד החות'ים

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, שב והעלה בנאום מוקלט ארוך את אחת מטענותיו החוזרות כנגד הממלכה הסעודית: לדבריו, סעודיה לא רק "בוגדת" בעולם הערבי והמוסלמי, אלא אף אפשרה לקצינים ישראלים לפעול מתוך בסיסים סעודיים הסמוכים לגבול תימן. לטענתו, מטוסי תובלה אמריקניים העבירו ציוד מודיעיני וקצינים ישראלים מקפריסין לבסיסים אלה, ומשם בוצעו טיסות תצפית ומודיעין מעל מחוז סעדה. לאחר הפסקת האש, כך הוא טוען, הוחזרו הכוחות.

הטענה אינה חדשה במאומה. היא חלק מלוחמה פסיכולוגית מתמשכת שמנהלים החות'ים, שמטרתה להביך את בית המלוכה הסעודי, להציגו כ"ציוני" בעיני הרחוב הערבי, ולהצדיק את המשך התקיפות נגד יעדים בתוך סעודיה עצמה.

האם יש ממש בטענות?

אל-חות'י בונה את הנרטיב שלו על חצאי-אמיתות. סעודיה אכן מיירטת באופן שוטף שיגורים שיוצאים מתימן לכיוון ישראל. החות'ים מפרשים זאת כ"הגנה אקטיבית על ישראל", בעוד שבפועל מדובר בעיקר בהגנה על הריבונות והמרחב האווירי של סעודיה עצמה.

בתקשורת הבינלאומית והישראלית פורסמו בחודשים האחרונים דיווחים על כך שסעודיה פנתה לישראל, באמצעות תיווך של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), בבקשה לסיוע מודיעיני נגד החות'ים. ישראל, על פי אותם דיווחים, מעבירה מידע על פריסות, התרעות מוקדמות ו"בנק מטרות". החות'ים לוקחים את הדיווחים הללו ומגדילים אותם לכדי "קצינים ציונים על אדמת סעודיה" ו"פתיחת שמיים מוחלטת".

טראמפ מאשר: ישראל מסייעת לסעודיה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר לאחרונה כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לריאד במערכה שלה נגד המורדים החות'ים מתימן. כשנשאל הנשיא האם 'הסכמי אברהם' חזרו לשולחן הדיונים, השיב בחיוב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו".

טראמפ אף נשאל האם ריאד צריכה לקבל את הסיוע הישראלי המוצע לה, ופסק נחרצות: "כן, אני חושב שכן. ישראל סייעה הרבה לסעודיה". על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד התמקד עד כה בהעברת מודיעין איכותי על מטרות.

למרות האופטימיות שמקרין הנשיא טראמפ, המציאות המדינית מורכבת הרבה יותר. גורמים המעורים בפרטים מצננים את ההתלהבות ומסבירים כי ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אין כיום אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי אותם גורמים, קשה לראות התקדמות ממשית לעבר נורמליזציה.