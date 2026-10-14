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תקרית משעשעת בארה"ב

דלעת ענקית השתחררה והתגלגלה לעבר מכוניות בכביש

דלעת מתנפחת ענקית השתחררה בצפון קרוליינה והחלה להתגלגל בכביש לעבר רכבים • הנהגים המופתעים תיעדו את המחזה החריג • כך זה הסתיים

תקרית יוצאת דופן התרחשה בצפון קרוליינה שבארצות הברית, כאשר דלעת מתנפחת בגודל עצום השתחררה ממקומה והחלה להתגלגל בכביש לעבר מכוניות נוסעות.

דניאל וסטר, שנסע עם אשתו ובתו התינוקת לפסטיבל דלעות בחווה בעיר קארי, הבחין בדלעת הענקית מתקרבת במהירות לעבר רכבו. תחילה הגיב בהומור למחזה החריג, אך במהרה החל לחשוש שמשאבת האוויר שהתגלגלה יחד עם הדלעת עלולה לפגוע ברכבים.

"היא עומדת לפגוע בנו", נשמע קולו בתיעוד שצילם, ולאחר מכן קרא: "היא מתקרבת כל כך מהר!".

הדלעת המשיכה להתגלגל על פני הכביש, למרות שגבר נוסף ניסה לעצור אותה, עד שנעצרה בסמוך לשורת מכוניות חונות. לאחר מכן ניגשו שני הגברים אל הדלעת, הוציאו ממנה את האוויר והעבירו אותה למחסן בחווה.

בעלי החווה הודו לשניים על הסיוע שהושיטו, ואף העניקו להם כרטיסי כניסה חינם לפסטיבל הדלעות. לא דווח על נפגעים כתוצאה מהתקרית.

ארה"בצפון קרוליינהתיעוד ויראלי

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