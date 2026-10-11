ששה מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35A Lightning II, שיוצרו במקור עבור חיל האוויר הטורקי, תועדו כשהם מאוחסנים בארצות הברית – שם הם עומדים אטומים ומתוחזקים כבר שנים. לאחר הדחתה של טורקיה מתוכנית ה-F-35 בשנת 2019, המטוסים לא נמסרו לאנקרה אך גם לא הוכנסו לשירות בחיל האוויר האמריקני.

מערכותיהם של המטוסים מולאו בנוזלים מיוחדים למניעת קורוזיה, רכיבים רגישים נאטמו, והם זוכים לתחזוקה שוטפת. התמונות שצפו מחדש מגיעות בעיתוי רגיש, כאשר אנקרה ווושינגטון בוחנות אפשרות להשיב את טורקיה לתוכנית.

ששת המטוסים הראשונים, שכבר סומנו במספרי זנב ייעודיים, הושארו בארה"ב לצורך הכשרת טייסים טורקים. המטוס הראשון נמסר רשמית כבר בשנת 2018, וטייסים טורקים אף ביצעו טיסות ראשונות בשניים מהם. טרם סילוקה מהפרויקט, תכננה טורקיה לרכוש 30 מטוסי F-35A בשלב ראשון, ומאה מטוסים בסך הכול.

טורקיה הצטרפה לתוכנית החמקן עוד בשנת 2002, וחברות ביטחוניות טורקיות השתלבו בשרשרת הייצור והאספקה העולמית בשנת 2003. אנקרה שילמה כ-1.4 מיליארד דולר במסגרת השתתפותה בפרויקט.

ראש עיר כלוא פנה לתושבים באמצעות AI אריה לוי | 07.10.26

אולם בשנת 2019 החליט הממשל בוושינגטון להדיח את טורקיה מהתוכנית ועצר את העברת המטוסים, וזאת בעקבות רכישת מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400. על פי דיווחים, מפת דרכים המתגבשת כוללת ארבעה שלבים: מסירת ששת המטוסים המאוחסנים, קביעת לוח זמנים להזמנה חדשה של 30 מטוסי F-35A, חזרת התעשיות הביטחוניות הטורקיות לשרשרת הייצור, ושילוב חימוש טורקי במערך ה-F-35 הבינלאומי.

מערכת הנ"מ הרוסית S-400 נותרה המכשול המשמעותי ביותר לחזרתה של טורקיה לתוכנית ולהסרת הסנקציות האמריקניות. העברת המערכות למדינה שלישית עלתה כאחת האפשרויות המובילות, אך טורקיה אינה יכולה לבצע מהלך כזה ללא אישור רשמי ממוסקבה.

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, ציין בספטמבר כי רוסיה עשויה לאשר העברה כזו רק אם המדינה המקבלת מקיימת יחסים ידידותיים עם מוסקבה ומתחייבת שהמערכות לא יועברו לגורם שלישי – ובפרט לא לאוקראינה.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, אמר בראיון לעיתון היווני "קתמיריני" כי נשיא ארה"ב מעוניין שהמסירה תצא לפועל "אם הדבר יתאפשר", בהתחשב בכך שטורקיה כבר שילמה עבור חלק מהמטוסים. "הסוגיה נסובה סביב מערכת ה-S-400", הבהיר רוביו, והוסיף כי החוק האמריקני אוסר על העברת המטוסים כל עוד הנושא אינו נפתר.