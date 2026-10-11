ביקור מיוחד התקיים במהלך השבוע האחרון במעונו של הפוסק מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בשכונת הר נוף בירושלים. הגאון רבי יעקב דוד נאקש, רב קהילת "כתר תורה" במקסיקו – הקהילה התורנית המרכזית במדינה הלטינית – הגיע לחזק את הקשר עם הפוסק ולהתייעץ עמו בענייני הקהילה.

השיחה המרתקת שהתקיימה בין שני הרבנים עסקה במצבה של יהדות התפוצות ובהתפתחויות בעולם התורה. בין הנושאים שעלו נמנה המהפך העצום של קירוב רחוקים והתחזקות יהודים ששבים למקורותיהם, הן בארץ הקודש והן במקסיקו ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

רגע מכונן התרחש כאשר אחד הנוכחים במפגש השתמש בדבריו בביטוי "בעלי תשובה". מיד כששמע הגר"מ את המילים הללו, הוא נענה בנחרצות רבה:

"אצלי לא קיים התואר 'בעלי תשובה', כי בזה מחלקים אותם לקטגוריה אחרת. אצלי הם שווים לכולם!"

הפוסק המשיך והביע את דעתו החד משמעית בנושא, כשהוא מבהיר את עומק ההשקפה הנדרשת כלפי מי ששב לצור מחצבתו: "אני לא רוצה לשמוע את המילה 'בעלי תשובה', אצלי אין תואר כזה, כי ברגע שהוא שב לתורה הוא כמונו ממש".

בהסברו את הבעייתיות שבהדבקת תוויות אמר הגר"מ: "כשמזכירים אותו בתואר 'בעל תשובה' זו חוצפה ועזות, כאילו הוא רחוק מאתנו, והאמת היא שהוא משלנו לגמרי. ברגע שקוראים לזה 'בעל תשובה', מחלקים בין אנשים אלו ואחרים וזה לא טוב".

הדברים הנוקבים הידהדו בחדר והותירו רושם עז על הנוכחים. ההוראה הברורה של הפוסק משקפת את גודל ההערכה והאהבה שגדולי הדור מעניקים לכל יהודי שחוזר לאביו שבשמים, ללא מחיצות ומדורות.