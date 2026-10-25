שמונה שנים חלפו מאז הסתלקותו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק ומגדולי רבני יהדות תימן, ובעיר אלעד התקיימה השבוע עצרת הילולה מרכזית לזכרו. רבנים, דיינים וראשי ישיבות התכנסו יחד עם בני משפחתו ותלמידיו כדי להעלות את זכרו ולהוקיר את מורשתו התורנית.

הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד "יורה דעה" וחבר מועצת חכמי התורה, נשא את המשא המרכזי בעצרת. במהלך דבריו תיאר בהתרגשות רבה את דמותו התורנית של הרב קורח זצ"ל ואת החברות שנמשכה ביניהם עשרות שנים.

"הרב קורח היה מחדש חידושים, זה היה חלק בלתי נפרד ממנו. הוא היה סמל מובהק של עמל התורה ללא הפוגה, מחדש חידושים ומברר סוגיות", ציין הגר"ש מחפוד. מפעלו התורני של הרב קורח זצ"ל כלל 43 ספרים שיצאו לאור בתחומי ההלכה, התורה, ההשקפה והקבלה — עדות לשנים ארוכות של עמל ושל שאיפה להנחיל את תורתו לדורות.

הגר"ש מחפוד שב ותיאר, בדמעות, את ימיו האחרונים של הרב קורח זצ"ל. "אני לא דואג לעצמי, אלא על הספרים שלי וכתבי היד שלי שעוד לא הודפסו", כך העיד על דבריו של הרב זצ"ל כשכוחותיו הלכו ואזלו. דברים אלו מעידים על מסירותו לתורה ועל דאגתו להפצת תורתו, שנותרה במרכז עולמו עד רגעיו האחרונים.

במהלך הערב נערך מעמד כתיבת אותיות בספר תורה לזכרו של מרן זצ"ל, לצד מעמד חגיגי להשקת המהדורה השביעית של ספרי "עריכת השולחן", שממשיכים להנחיל את תורתו ולהעמיד את מורשתו לרשות הציבור.

בנו וממשיך דרכו, הגאון רבי עמרם קורח, רב קהילת "תורת חיים" בביתר עילית, נשא דברים לזכר אביו והעלה על נס את פועלו התורני. בדבריו הביע הערכה מיוחדת להרה"ג יהונתן אדמוני, נשיא מכון "חיי שלמה" להפצת ספרי מרן זצ"ל ורב קהילת "אוצר התורה" בברוקלין, על פועלו המסור להוצאת כתבי הרב קורח זצ"ל לאור ולהפצת תורתו בארץ ובעולם.

כמו כן הודה למארגני העצרת, הרב חזקיהו סאמין והרב יניב שפירא, על יוזמתם ומסירותם להפקת הערב לכבודה של תורה ולזכרו של הרב זצ"ל.