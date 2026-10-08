התרגשות רבה ליוותה את המוני העולים לרגל אל ציונו של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע במהלך חודש תשרי שחלף. בפעם הראשונה בהיסטוריה, שהתה בעיירה קרעסטיר קהילה יהודית תוססת לאורך כל ימי החגים, כאשר יהודים רבים מכל החוגים והעדות בחרו לעשות את חגי תשרי כולם בקרבת הציון הקדוש.

כבר בימי ראש השנה הגיעו למקום מאות יהודים, שהתפללו בציון ונהנו מסעודות חג עשירות. את התפילות והסעודות הוביל נכדו של הצדיק, הרה"צ רבי בעריש רובין, שהגיע במיוחד מארצות הברית ושהה בעיירה לאורך כל החגים יחד עם ההמונים. לצידו פעל הרב אבא גרינבוים, נאמן בית רבינו, שדאג בנאמנות לכל פרט ופרט ופיקח על ניהול כל הסידורים כראוי. ביום הכיפורים התעטפה קרעסטיר באווירה של חרדת קודש. מאות יהודים התפללו בציון הקדוש בבכי ובתחנונים, ושאבו ישועות לשנה הבאה. הסעודה המפסקת ושבירת הצום נערכו בדרכו של רבינו זי"ע. בימים שבין כסה לעשור, כאשר רבבות חסידי ברסלב שבו מהקיבוץ באומן, עצרו אלפי יהודים בדרכם בקרעסטיר כדי להתפלל על הציון. הם זכו לקבלת פנים חמה, וארוחות עשירות הוכנו במיוחד עבורם. אולם שיא החידוש השנה היה בחג הסוכות. לראשונה בהיסטוריה, מאות יהודים הגיעו לחוג את חג האסיף בקרעסטיר, באווירה מרוממת של שמחת חג אמיתית. תיעוד מרהיב מכל חודש תשרי בקרעסטיר מופיע בגלריה המצורפת.