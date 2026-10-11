בחצר זוועהיל התקיים מעמד מרומם לכבוד התורה, בראשות האדמו"ר מזוועהיל, לאברכי כולל ההוראה שבחסידות. האברכים השלימו בעמל רב את לימוד הלכות טהרה, ועמדו בהצלחה במבחנים מקיפים שנערכו להם אצל גדולי הפוסקים.

המבחנים נערכו בפני הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ, והגאון רבי אברהם שרגא שטיגליץ, רבם של חסידי צאנז בביתר. האברכים הפגינו ידיעות נרחבות והבנה עמוקה בהלכות אלו, ועמדו בהצלחה בכל הנדרש מהם.

האדמו"ר מזוועהיל פיאר את המעמד בנוכחותו, ופתח בנטילת ידיים לסעודת מצווה. בדברות הקודש שנשא הביע את התפעלותו וקורת רוחו הרבה מהישגי האברכים והצלחתם במבחנים המקיפים. לאחר מכן חילק האדמו"ר בידיו תעודת הוקרה לכל אחד מהאברכים, והמעמד הסתיים בריקודים נלהבים לכבודה של תורה.

במהלך המעמד נשאו דברים גם הגאון רבי חיים וייס, אב"ד ביתר, והרה"ג ר' אברהם שרגא שטיגליץ, רב דחסידי צאנז בביתר, שעמד בפני האברכים במבחנים.

לקראת סיום המעמד עברו האברכים לפני האדמו"ר להתברך, וקיבלו מלגה מכובדת על עמלם הרב בלימוד. בנוסף, כל אברך קיבל מארז שי יוקרתי המיועד לבני ביתו, כהוקרה על תמיכתם ועידודם המתמיד בהליכתו בהיכל התלמוד.