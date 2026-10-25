הדף היומי: מסכת בכורות דף ל"ז עם הרב מילצקי

לימוד הדף היומיהדף היומי: מסכת בכורות דף ל"ז עם הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת בכורות עם הרב בנימין מילצקי שליט"א • השיעור משודר מדי בוקר בשעה 5:00 ברדיו 'קול חי'בבבלי | 07:09הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיהרב בנימין מילצקימסכת בכורותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנולהצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי: בכורות דף ל"ד – הרב מילצקיבבלי|22.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף ל"גבבלי|21.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: מס' בכורות דף ל"ב יום שלישי ט' בחשווןבבלי|20.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: בכורות דף ל"א – הרב מילצקיבבלי|19.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף ל' – הרב מילצקיבבלי|18.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי בבכורות דף כ"ט • 3 שפותבבלי|17.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
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