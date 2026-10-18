קרחון, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מחקר חדש שפורסם על ידי חוקרים מהמכון הבריטי לחקר אנטארקטיקה ומוסדות אקדמיים נוספים מגלה ממצאים מדאיגים: קרחון ת'ווייטס שבמערב אנטארקטיקה צפוי להמשיך ולאבד קרח במשך לפחות 150 שנה, גם אם תיפסק לחלוטין המסת הקרח הנגרמת ממי האוקיינוס.

הקרחון, המכונה בעולם המדעי "קרחון יום הדין", נחשב לאחד ממוקדי הסיכון המרכזיים ביותר לעליית פני הים בעולם כולו. החוקרים השתמשו בשלושה מודלים ממוחשבים שונים כדי לבחון את התנהגות הקרחון. במסגרת הסימולציה, הם ביטלו לחלוטין את השפעת המסת הקרח על ידי מי האוקיינוס, במטרה לבדוק האם הקרחון יפסיק לאבד קרח בתנאים כאלה. התוצאות היו מפתיעות: בעוד שקרחון סמוך בשם פיין איילנד החל להתעבות ולהתקדם מחדש לעבר מיקומו הקודם, קרחון ת'ווייטס המשיך לאבד קרח לאורך כל תקופת הסימולציה. אמנם קצב איבוד הקרח הלך ופחת, אך התהליך לא נעצר.

המסת קרחונים, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הממצאים מצביעים על כך שהקרחון ממשיך להגיב לשינויים שהתרחשו בעבר, ושתהליך נסיגתו עשוי להימשך גם ללא המשך ההמסה באוקיינוס. לדברי החוקרים, קירור מי הים לבדו לא יספיק כדי להפוך את מגמת אובדן הקרח של הקרחון בטווח של מאות שנים.

קרחון ת'ווייטס מכיל כמות עצומה של קרח: בהמסה מלאה, הוא עשוי להעלות את פני הים העולמיים בכ-65 סנטימטרים. החוקרים מדגישים כי אין פירוש הממצאים שהקרחון כולו יקרוס בהכרח, אלא שקצב איבוד הקרח הנוכחי עלול להימשך גם בתנאים שאינם מעודדים המסה נוספת.

החוקרים מזהירים כי צמצום פליטות גזי החממה נותר חיוני, לצד היערכות לעליית פני הים בעשרות השנים הקרובות.