חשד חמור בקפלן: דם נלקח ממטופלים ללא הסכמה

הנהלת המרכז הרפואי קפלן ברחובות הגישה בשבוע שעבר תלונה רשמית במשטרת ישראל בעקבות חשד חמור להתנהלות בלתי תקינה במערך הקרדיולוגי של בית החולים. כך נמסר מהנהלת המרכז הרפואי.

הרקע לפנייה הדחופה לרשויות אכיפת החוק הוא ממצאים ראשוניים שעלו במהלך בדיקה פנימית, המצביעים על כשל חמור בעת ביצוע מחקר מעבדתי במחלקה. על פי הממצאים, נלקחו דגימות דם ממטופלים שונים מבלי שניתנה הסכמתם מדעת כנדרש על פי חוק.

הוראות החוק והאתיקה הרפואית בישראל קובעות באופן חד־משמעי כי כל מחקר או ניסוי רפואי המערב בני אדם – לרבות נטילת דגימות או ביצוע בדיקות דם מעבר לטיפול השוטף – מחייב קבלת הסכמה מדעת מפורשת מהמטופל. ההסכמה ניתנת רק לאחר שהמטופל קיבל הסבר מקיף על מהות המחקר ומטרותיו. החשד כי נוהל יסוד זה הופר במערך הקרדיולוגי של קפלן הוביל את הנהלת בית החולים לנקוט שורה של צעדים חריגים.

במקביל להגשת התלונה במשטרה, הנהלת המרכז הרפואי נקטה צעדים מיידיים בתוך המוסד עצמו. כמו כן, הועבר דיווח מפורט לגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, שעודכנו בפרטי החשד ובכלל הפעולות שננקטו עד כה למניעת הישנות המקרה.

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לצד הצעדים המשמעותיים שננקטו מול רשויות החוק והפיקוח, בהנהלת בית החולים קפלן מבהירים כי הפעילות הרפואית השוטפת במערך הקרדיולוגי נמשכת במלואה. בהנהלה מבטיחים כי רציפות הטיפול הרפואי, האיכות המקצועית ובטיחות המטופלים נשמרות באופן מלא וללא כל פגיעה.

כדי לספק מענה שקוף ומהיר לשאלות שעלולות לעלות בקרב ציבור המטופלים ובני משפחותיהם בעקבות החשיפה, הקימה הנהלת בית החולים מוקד טלפוני ייעודי שייתן מענה לפניות הציבור בנושא זה, כך נמסר מבית החולים.