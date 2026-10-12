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אירוע ביטחוני באוויר

מטוס לישראל חזר לאפריקה: איש צוות ממדינת אויב על הסיפון

מטוס מטען של אתיופיאן איירליינס נאלץ לחזור לאדיס אבבה לאחר שהמערכת הישראלית זיהתה אזרח אינדונזיה בין אנשי הצוות • הפעם המערכת פעלה כנדרש, בניגוד למחדל בפרשת פליי דובאי

מטוס אתיופיאן (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

אירוע ביטחוני חריג התרחש בלילה שבין יום שני לשלישי, כאשר מטוס מטען של חברת התעופה אתיופיאן איירליינס שעשה את דרכו לנמל התעופה בן גוריון נאלץ להסתובב ולשוב לאדיס אבבה.

על פי הדיווח בחדשות 13, הסיבה לסירוב הכניסה היא נוכחותו של איש צוות אזרח אינדונזיה על סיפון המטוס. אינדונזיה אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וכניסת אזרחיה מחייבת אישורים מיוחדים שאינם ניתנים כדבר שבשגרה.

מהתקרית עולה כי רשימת אנשי הצוות הועברה למערכת הישראלית באיחור – רק לאחר שהמטוס כבר המריא מאפריקה. אולם המערכת הישראלית זיהתה מיד את הנוכחות החריגה והתריעה עליה, מה שהוביל להחלטה המיידית למנוע את כניסת המטוס למרחב האווירי של ישראל ולחייבו לחזור.

הזיהוי המוצלח של המערכת הפעם מגיע על רקע מתיחות ביטחונית ודיפלומטית סביב מחדל קודם. גורמים מציינים כי הפעם המערכת פעלה כנדרש, בניגוד מוחלט לשרשרת הכשלים שאפשרה את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לאחרונה.

כזכור, בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל, טייס משנה עומאני ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. הפיגוע סוכל בחסדי שמים לאחר שצוות המטוס והנוסעים נאבקו במחבל ששלף גרזן חירום. על פי חקירת התובע הכללי של איחוד האמירויות, המחבל תכנן את המעשה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר.

הטייס והגרזן

בתוך כך, מתברר כי המתיחות מול איחוד האמירויות סביב תקרית טיסת הנוסעים הולכת ומחריפה. פגישה מקצועית שתוכננה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד התחבורה הישראלי לבין מקביליהם באיחוד האמירויות – בוטלה במפתיע.

בנוסף, מתברר כי למרות חומרת האירוע, האמירתים טרם הציגו לישראל את ממצאי התחקיר שערכו על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בישראל, משרד התחבורה אומנם השלים את עריכת התחקיר הראשוני של המחדל החמור שכמעט והוביל לאסון תעופתי, אך גורמים המעורים בנושא מודים כי חלקים נרחבים ופרטים רבים בפרשה עדיין חסרים וטרם התבררו במלואם.

יצוין כי בעקבות אירוע פליי דובאי, פנתה חברת התעופה לנוסעים כמעט שבועיים לאחר האירוע והציעה ליווי נפשי, אך נמנעה מלהתייחס לפיצוי כספי בעבור האירוע הטראומטי.

נתב"גאיחוד האמירויותאינדונזיהבבליפליי דובאיאתיופיאן איירליינס

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