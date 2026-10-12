אירוע ביטחוני חריג התרחש בלילה שבין יום שני לשלישי, כאשר מטוס מטען של חברת התעופה אתיופיאן איירליינס שעשה את דרכו לנמל התעופה בן גוריון נאלץ להסתובב ולשוב לאדיס אבבה.

על פי הדיווח בחדשות 13, הסיבה לסירוב הכניסה היא נוכחותו של איש צוות אזרח אינדונזיה על סיפון המטוס. אינדונזיה אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וכניסת אזרחיה מחייבת אישורים מיוחדים שאינם ניתנים כדבר שבשגרה.

מהתקרית עולה כי רשימת אנשי הצוות הועברה למערכת הישראלית באיחור – רק לאחר שהמטוס כבר המריא מאפריקה. אולם המערכת הישראלית זיהתה מיד את הנוכחות החריגה והתריעה עליה, מה שהוביל להחלטה המיידית למנוע את כניסת המטוס למרחב האווירי של ישראל ולחייבו לחזור.

הזיהוי המוצלח של המערכת הפעם מגיע על רקע מתיחות ביטחונית ודיפלומטית סביב מחדל קודם. גורמים מציינים כי הפעם המערכת פעלה כנדרש, בניגוד מוחלט לשרשרת הכשלים שאפשרה את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לאחרונה.

כזכור, בטיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל, טייס משנה עומאני ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו בטרמינל הנוסעים בנתב"ג. הפיגוע סוכל בחסדי שמים לאחר שצוות המטוס והנוסעים נאבקו במחבל ששלף גרזן חירום. על פי חקירת התובע הכללי של איחוד האמירויות, המחבל תכנן את המעשה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר.