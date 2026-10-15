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אסון כואב

נקבע מותו של פצוע נוסף מהפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת

שני עובדים נספו עד כה בפיצוץ שהתרחש אתמול במפעל אינטל • פצוע שלישי במצב קשה בטיפול נמרץ • הפיצוץ נגרם ככל הנראה ממיכלית שהובילה גז למפעל

(צילום מסך, צילום: כבאות והצלה לישראל)

עובד נוסף במפעל אינטל בקריית גת נפטר הבוקר (חמישי) מפצעיו, כך נמסר מדוברות המרכז הרפואי סורוקה. מדובר בנפגע השני שנספה בעקבות הפיצוץ שהתרחש אתמול במפעל.

הנפטר, בן 49, פונה אתמול במצב קשה עם פגיעות רב מערכתיות משולבות לבית החולים סורוקה. צוותי הרפואה ניסו להצילו באמצעות ניסיונות החייאה ממושכים, אך נאלצו לקבוע את מותו הבוקר.

"אנו משתתפים בצער המשפחה", נמסר מדוברות סורוקה.

פצוע נוסף, בשנות העשרים לחייו, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה, מורדם ומונשם. מצבו מוגדר כקשה ויציב.

הפיצוץ התרחש אתמול במפעל בקריית גת. על פי הנמסר מהמשטרה, מדובר בהתפוצצות בלון גז. שלושה עובדים נפצעו באורח קשה בפיצוץ ופונו לבית החולים סורוקה.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשריפה שפרצה בעקבות הפיצוץ, שכבר כובתה, היה מעורב חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), גז שאינו דליק אך רעיל ומסוכן לשאיפה.

אחד הפצועים נפטר אתמול, ועתה נקבע מותו של הנפגע השני. הפיצוץ התרחש בכניסה למפעל, ככל הנראה כתוצאה ממיכלית שהובילה גז למפעל. האירוע התרחש בשעות הצהריים אתמול, ללא קשר לסיור שקיים ראש הממשלה נתניהו באותה עת באיזור קריית גת.

קריית גתאינטלבית חולים סורוקהתאונות עבודה

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