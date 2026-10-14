אירוע חריג וחמור בשעות אחר הצהריים (רביעי) בעיר החרדית ביתר עילית: ילד כבן 10 נפצע באורח קשה עד אנוש - כתוצאה מפיצוץ ברחוב הרבי מנדבורנא בעיר.

על פי דיווחים ראשוניים האירוע התרחש בעת שריפת פסולת שגרתית לכאורה סמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים. באותה שעה התקבלו דיווחים במוקדי החירום וההצלה על פיצוץ שנשמע בשריפת הפסולת. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום צוותי כיבוי והצלה מתחנה אזורית יהודה יחד עם מתנדבים מקומיים.

מעצמת הפיצוץ נפגע קשות ילד כבן 10 ששהה באזור השריפה. לוחמי האש, שהבחינו באירוע הקשה תוך כדי ניסיונות ההשתלטות על האש, הזעיקו מיידית כוחות רפואה מתוגברים לזירה והחלו במתן סיוע ראשוני.

צוותים נרחבים של מגן דוד אדום ממרחב ירושלים, הכוללים חובשים ופראמדיקים, הגיעו במהירות למקום האירוע והחלו להעניק לילד טיפול רפואי מציל חיים. מהדיווחים הראשוניים של כוחות הרפואה בשטח עולה כי הילד פונה מהזירה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה במצב קשה מאוד, לצורך המשך טיפול דחוף בבית החולים.

פראמדיק מד"א ינון בר נחמן סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו בילד בן 10 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש ואנו ממשיכים בפעולות ההחייאה".

אירועים של שריפת פסולת במרחב הציבורי מהווים מפגע בטיחותי וסביבתי חמור, ובמקרים רבים ערימות הפסולת מכילות מיכלי לחץ, חומרים דליקים או חומרי נץ המגיבים בחום גבוה ועלולים לגרום לפיצוצים עזים ללא כל אזהרה מוקדמת. כוחות הכיבוי והמשטרה פתחו בבדיקה ובחקירת נסיבות דליקת הפסולת והגורם שהוביל לפיצוץ הקטלני במקום.