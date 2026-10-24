בבלי
לקראת פתיחת זמן החורף

הגר"מ צדקה בישיבת באר יהודה: לעמול בתורה בזמן שמבחוץ חרב

ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה הגיע לשיחת חיזוק לקראת זמן החורף בישיבת באר יהודה • כשבחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה – כל בחור ינצל את הזמן בשקידה והתמדה • התפלל מנחה עם בחורי הישיבה הקטנה

הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )

ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה הגיע בשבוע שעבר ל, שבראשה עומד שליט"א, למסור שיחת חיזוק לבחורים לקראת פתיחת זמן החורף.

בשיחתו עמד הגר"מ צדקה על חשיבות העמל והיגיעה בתורה, ועל אשרי מי שבתורת ה' חפצו. "זה הדבר החשוב ביותר כעת בתקופה הזו", הדגיש, "כשבחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה – כל בחור ובחור ינצל את זמן החורף בשקידה והתמדה לעלייה בתורה ויראת שמים".

בשיחה נכח גם ראש הישיבות הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבות באר יהודה. לאחר השיחה עבר הגר"מ צדקה להיכל בית המדרש של הישיבה הקטנה, שם התפלל תפילת מנחה יחד עם בחורי הישיבה.

הבחורים יצאו מהשיחה עם קבלות ושאיפות לעמול בתורה במהלך זמן החורף הקרב ובא.

הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )
הגר"מ צדקה בביקורו בישיבת באר יהודה (צילום: דוד ארזני )

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