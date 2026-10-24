ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה הגיע בשבוע שעבר לישיבת באר יהודה הגדולה, שבראשה עומד הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א, למסור שיחת חיזוק לבחורים לקראת פתיחת זמן החורף.

בשיחתו עמד הגר"מ צדקה על חשיבות העמל והיגיעה בתורה, ועל אשרי מי שבתורת ה' חפצו. "זה הדבר החשוב ביותר כעת בתקופה הזו", הדגיש, "כשבחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה – כל בחור ובחור ינצל את זמן החורף בשקידה והתמדה לעלייה בתורה ויראת שמים".

בשיחה נכח גם ראש הישיבות הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבות באר יהודה. לאחר השיחה עבר הגר"מ צדקה להיכל בית המדרש של הישיבה הקטנה, שם התפלל תפילת מנחה יחד עם בחורי הישיבה.

הבחורים יצאו מהשיחה עם קבלות ושאיפות לעמול בתורה במהלך זמן החורף הקרב ובא.