לקראת הבחירות: חבר הקונגרס ביקר אצל האדמו"ר מסאטמר

חבר הקונגרס פט רייאן מבית הנבחרים של ארה"ב, המייצג את העיר מונורו מעוז מגורם של חסידי סאטמר בקריית יואל, ומתמודד בימים אלו על בחירה מחודשת, הגיע השבוע לביקור במעונו של האדמו"ר מסאטמר, יחד עם ראשי עסקני החסידות.

במרכז הפגישה הודה האדמו"ר לחבר הקונגרס על עזרתו במערכה הציבורית והמשפטית להעברת החוק החדש לטובת מוסדות החינוך הטהור בניו יורק, וכן על עמידתו לימין החסידות בשורה ארוכה של עניינים ציבוריים ופרטיים לאורך כל תקופת כהונתו. בהמשך הביקור דנו בהרחבה בשורה של נושאים בוערים לטובת אלפי תושבי קרית יואל בלעה"ר. במסגרת זו, הבטיח חבר הקונגרס רייאן להמשיך לעמוד לימין החסידות ולסייע בכל כוחו בהתרחבותה המבורכת ובתוכניות להרחבת גבולי הקדושה צעד חיוני וקריטי שנועד לאפשר את פתרון מצוקת הדיור ולשמור על מחירי דיור זולים ובר השגה למען אברכי הכוללים ובני הקהילה. בסיום הביקור האציל עליו האדמו"ר ברכות לרוב הצלחה להמשך הדרך.