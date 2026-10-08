מעמד מרגש ומיוחד התקיים אתמול בישיבת ראדין שבבלארוס, כאשר עשרות רבנים וראשי ישיבות התכנסו לחנוכת היכל הישיבה המחודשת. המעמד התקיים באווירה של תורה, תפילה והתרוממות רוחנית במקום שבו ניצבה ישיבתו המפורסמת של מרן החפץ חיים זיע"א.

המשתתפים זכו להתפלל במקום הקדוש, לשמוע שיעורי תורה ולהתחבר לאווירה הרוחנית המיוחדת של ראדין, מקום בעל משמעות היסטורית עצומה לעולם התורה. חידוש ישיבת ראדין מהווה שיבה למעיינות הקדושה והמסורת של הדורות הקודמים.

במהלך הביקור סיירו הרבנים גם במקום המיועד להקמת המקווה, פרויקט חשוב שנועד לתת מענה לציבור המתפללים והמבקרים המגיעים לראדין במהלך השנה.

המשתתפים הביעו את תחושתם כי השהות בראדין אינה רק מסע היסטורי אל העבר, אלא חוויה רוחנית עמוקה המחברת את עולם התורה של ימינו למורשת הקדושה של הדורות הקודמים ולמעיינות התורה שפרצו ממקום זה.