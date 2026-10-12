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פתיחת זמן החורף ב'יביע אומר': מסלול חדש להכשרת מורי הוראה

לקראת יום ההילולא של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל נערך מעמד חגיגי בבני ברק בהשתתפות הראש"ל • הושק מסלול מיוחד להכשרת מורי הוראה

המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)

מעמד חגיגי נערך אתמול (יום ראשון) ב לקראת יום ההילולא של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, במסגרתו נפתח זמן החורף בכולל 'יביע אומר' שבנשיאות הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

במעמד המיוחד הושק מסלול חדש להכשרת מורי הוראה על ידי מוסדות 'יביע אומר', צעד נוסף בהמשך דרכו של מרן זצוק"ל להעמדת תלמידי חכמים ומורי הוראה בכל תפוצות ישראל.

בין הרבנים שנטלו חלק במעמד: הראשון לציון הגאון רבי , הגאון חכם ניסים בן שמעון שליט"א והגאון רבי אהרן בוטבול, חתנו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, שנשאו דברי חיזוק והתעוררות לאברכי הכולל.

הרבנים עמדו בדבריהם על חשיבות ההתמדה והשקידה בתורה, על הצורך בהעמדת מורי הוראה מוסמכים בישראל, ועל המשך מורשתו הכבירה של מרן זצוק"ל שהקדיש את חייו כולם להרבצת תורה ולהנחלת ההלכה בכל קהילות ישראל.

המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
הגאון הרב אהרן בוטבול שליט"א נושא דברים (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)
המעמד בכולל 'יביע אומר' (צילום: נתנאל לווינשטיין)

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