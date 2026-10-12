ועידת "דרשו" ה-31 בוילנא: סיום מסכת יומא וריקודים

בסוף השבוע שעבר התקיימה הועידה העולמית ה-31 של ארגון "דרשו" בעיר וילנא שבליטא, במעמד מרומם שחתם את מסע ההתעוררות והתפילה של גדולי ישראל במדינות בלארוס וליטא. במהלך המסע ביקרה המשלחת בציוני מרנן הגר"א זיע"א, החפץ חיים זיע"א, הגר"ח מוולוז'ין זיע"א והגרב"ד ליבוביץ זיע"א.

בשיאו של המעמד התקיים סיום מסכת יומא במסגרת "העמוד היומי" של "דרשו", כאשר בסיומו התרוממו כל חברי המשלחת לריקודים נרגשים לכבוד התורה.

המשלחת הגיעה לאולם הכנסיה ישירות מבית העלמין בוילנא, שם פקדה את ציוניהם של מרנא הגר"א זיע"א, מרנא הגרח"ע גרודז'ינסקי זיע"א והגר"י רבינוביץ זיע"א מפוניבז'. בקברים נישאו פרקי תפילה לישועת הפרט והכלל.

במעמד השתתפו גדולי ישראל, רבנים וראשי ישיבות מארץ ישראל, ארצות הברית ואירופה, לצד חברי הנהלת "דרשו" בארץ ובחו"ל וצירי הארגון ממדינות שונות בעולם.

את מסכת הנאומים פתח הגר"נ קפלן, שהפליג בשבחה של המהפכה שיצר ארגון "דרשו" בעולם היהודי. במהלך דבריו הציג בפני הקהל נער צעיר, בנו של אחד מצירי "דרשו" מצרפת, שהתעורר בועידה הקודמת להצטרף ללימוד "העמוד היומי" וזכה לסיים את מסכת יומא.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, ראש ישיבת מיר. בדבריו עמד על הייחודיות של "דרשו" שמביא את האברכים והלומדים לשאיפות בתורה שלא היו להם קודם לכן.

בסיום מסכת יומא התכבד נשיא "דרשו" הרה"ג ר' דוד הופשטטר. הוא נשא משא מרתק בו שילב את פתיחתה וסיומה של מסכת יומא, וחידד שכאשר השטן רואה שכלל ישראל מצליח ומתעלה – הוא מקבל כוח ומבקש לקטרג ולהפריע רח"ל, וחובתנו להתעצם כנגדו ולנצחו. לאחר מכן ערך את סיום המסכת.

בסיום המעמד נעמדו כל חברי המשלחת לריקוד של מצווה ושמחת התורה במשך דקות ארוכות, כאשר גדולי ישראל רקדו במרכז האולם.

את המעמד חתם הגאון רבי יהודה טולידנו, ראש מוסדות "חזון ברוך" בצרפת, שחיזק את המשתתפים וקרא לשאוף לגדלות רוחנית ותורנית ולקדש שם שמים.

בסיום הועידה יצאה המשלחת לפקוד את ציונו של מרן הגרב"ד ליבוביץ זיע"א בוילנא, שם נישאו פרקי תפילה והתעוררות. משם נסעו המשתתפים לשדה התעופה בוילנא, כאשר טיסתם נחתה בארץ בבוקר יום שישי.