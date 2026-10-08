קבלת פנים מרוממת לאב"ד החדש של קרית ייטב לב

בשמחה רבה ובהתרגשות קידמו תושבי קרית 'ייטב לב' שבארצות הברית את פני הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר מסאטמר, שהתמנה לאחרונה על ידי אביו לכהן כאב"ד הקהילה החסידית בעיירה החדשה.

לאחר תקופה קצרה מאז מינויו, קבע הרב החדש את מושבו בקרייה שנוסדה על ידי אביו, והתקבל בקבלת פנים מרוממת שהשתתפו בה כל בני הקהילה. ברחובות העיירה נשמעו קולות שירה וזמרה, כאשר מאות ילדי חמד מקדמים את פניו בשמחה עצומה.

טרם הגעת הרב, עמלו פרחי החסידים לקשט את רחובות העיירה בכרזות ובקישוטים, והעיירה כולה לבשה חג לכבוד האירוע המשמח. קבלת הפנים התקיימה ברחובה של העיר, במעמד מרומם שבו השתתפו כל תושבי הקהילה.

בהמשך, נכנס הרב למשכנו החדש וקבע מזוזה בפתחו, ולאחר מכן התקיימה מסיבת "לחיים" מצומצמת בהשתתפות ראשי הקהילה. לאחר מכן, הגיע האב"ד החדש אל בית המדרש החדש לתפילת ערבית, ובסיומה עברו קהל החסידים הנרגשים לברך אותו ב"שלום עליכם".