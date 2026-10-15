מעמד מרגש ונדיר התקיים השבוע בירושלים במסגרת סעודת ההילולא לזכר הרה"ק רבי חיים זאנוויל מריבניץ זיע"א. המשתתפים זכו לחוויה יוצאת דופן: חיבור ישיר אל הציון הקדוש שבמונסי שבארצות הברית, באמצעות קו טלפון פתוח שהונח על גבי המצבה.

הסעודה נערכה בראשות הגה"ח רבי שרגא פייוול מאיר גרינפעלד, רב קהילת 'בני חיים' ריבניץ מהאלוויץ בארץ הקודש, שהוא מתלמידיו של הרה"ק זיע"א. במהלך המעמד השתתפו האדמו"רים מקרעטשניף כפר עטה, ווערצקי, פוריסוב, ועוד רבנים בעלי שם.

היוזמה המיוחדת אפשרה לכל אחד מהמשתתפים באולם לשפוך את ליבו בתפילה אישית ישירות אל הציון. מכשיר הטלפון הונח מראש על גבי המצבה במונסי, והקו נותר פתוח לאורך הסעודה כולה. המשתתפים התחברו אליו בזה אחר זה, והתפללו בדומעת בתחושה של עמידה ממשית על הקבר.

רגעי המסוגלות של יומא דהילולא, בשילוב עם האפשרות לחיבור ישיר לציון הקדוש, עוררו התרגשות עצומה בקרב הקהל. המשתתפים ניצלו את ההזדמנות להתחנן לישועה אצל הפועל ישועות זיע"א, בתפילה שחצתה יבשות והגיעה היישר אל מקום מנוחתו של הצדיק.