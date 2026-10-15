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חיבור ישיר לציון הקדוש

המונים בירושלים השתטחו על ציון הרבי במונסי – דרך הטלפון

יוזמה נדירה בהילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א: טלפון הונח על הציון במונסי, והמשתתפים בירושלים שפכו שיח ישירות אל קברו של הצדיק | אדמו"רים ורבנים השתתפו בסעודה

הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)

מעמד מרגש ונדיר התקיים השבוע בירושלים במסגרת סעודת ההילולא לזכר הרה"ק רבי חיים זאנוויל מריבניץ זיע"א. המשתתפים זכו לחוויה יוצאת דופן: חיבור ישיר אל הציון הקדוש שבמונסי שבארצות הברית, באמצעות קו טלפון פתוח שהונח על גבי המצבה.

הסעודה נערכה בראשות הגה"ח רבי שרגא פייוול מאיר גרינפעלד, רב קהילת 'בני חיים' ריבניץ מהאלוויץ בארץ הקודש, שהוא מתלמידיו של הרה"ק זיע"א. במהלך המעמד השתתפו האדמו"רים מקרעטשניף כפר עטה, ווערצקי, פוריסוב, ועוד רבנים בעלי שם.

היוזמה המיוחדת אפשרה לכל אחד מהמשתתפים באולם לשפוך את ליבו בתפילה אישית ישירות אל הציון. מכשיר הטלפון הונח מראש על גבי המצבה ב, והקו נותר פתוח לאורך הסעודה כולה. המשתתפים התחברו אליו בזה אחר זה, והתפללו בדומעת בתחושה של עמידה ממשית על הקבר.

רגעי המסוגלות של יומא דהילולא, בשילוב עם האפשרות לחיבור ישיר לציון הקדוש, עוררו התרגשות עצומה בקרב הקהל. המשתתפים ניצלו את ההזדמנות להתחנן לישועה אצל הפועל ישועות זיע"א, בתפילה שחצתה יבשות והגיעה היישר אל מקום מנוחתו של הצדיק.

הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א בירושלים (צילום: שלומי כהן)

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