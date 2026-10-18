האדמו"ר מסאטמר מסר בסוף השבוע שעבר את שיחת פתיחת הזמן בפני כ-1,700 תלמידי ישיבות סאטמר מכל רחבי ארצות הברית. השיחה, שנמשכה זמן ניכר, כללה דברי תורה עמוקים לצד הנחיות מעשיות לבחורי הישיבה.

האדמו"ר פתח את דבריו בדרוש מעמיק על פרשיות השבוע ועל סוגיות במסכת כתובות הנלמדת בישיבה. הדברים נשאו אופי של דרוש ואגדה, כמקובל בשיחות פתיחת הזמן בחצרות החסידות.

בהמשך השיחה עבר האדמו"ר להנחיות מעשיות לתלמידים. הוא קרא לבחורים להתנהג בכל עת ובכל מקום כיאות לבחור חסידי אמיתי, ולהקפיד על טבילה במקווה מדי יום. כן הדגיש את החשיבות של קביעת עיתים לתורה בספרים חסידיים ובספרי מוסר, ואת החובה להעביר את הסדרה של שניים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע.

האדמו"ר גם עורר את הבחורים לעסוק בגיוס כספי צדקה ולסייע לחבר הנזקק לעזרה, הן בגופו והן בממונו. "כאשר רואים שחבר זקוק לעזרה, יש לעמוד מיד לימינו לסעדו ולתמכו", הדגיש.

בנוסף, הזכיר האדמו"ר את החובה להקפיד על עריכת כל סעודות שבת קודש כהלכתן, ובמיוחד בסעודה שלישית. בסעודה זו, הורה, על הבחורים להתוועד יחדיו ולזמר את הזמירות מתוך ערגה וכיסופים.

תקנות הישיבה הקדושות

האדמו"ר תבע מהבחורים לשמור בקפידה יתרה על כל תקנות הישיבה, הן בסדרי הלימוד והן בעמידה בזמני הישיבה. במיוחד הזכיר את התקנות הקדושות שייסד בעל ה"דברי יואל" זי"ע, מייסד הישיבה.

בין התקנות שהודגשו: להימנע בתכלית מנהיגה ברכב, לא להשתתף בחתונות ואירוסין מחוץ למסגרת המקובלת, ולשמור מרחק מוחלט מכל מכשירי הטכנולוגיה והפגעים הרעים. כל אלה, לצד שאר תקנות הישיבה החמורות.

האדמו"ר הרחיב גם בנושא סגנון הניגונים והריקודים הנהוגים כיום בשמחות ובחתונות. הוא עורר את הבחורים להקפיד לקיים את השמחות אך ורק במתכונת הישנה והמסורה, עם ניגונים חסידיים ערכיים וריקודים עדינים וטהורים.

הזהרה חריפה בענייני הציונות

לקראת סיום דבריו, התבטא האדמו"ר בחריפות רבה על החובה המוטלת על כל בחור להתנתק ולהתרחק מענייני הציונות על כל גווניה. האדמו"ר הזהיר את התלמידים שלא להיגרר אחר התעמולה, הפרופגנדה והחדשות שלהם.

הדברים נאמרו תוך הדגשת החובה לשמור בקפדנות על דרך המסורה שהתקבלה מדור דור מהרבי בעל ה'דברי יואל' זי"ע.

בסיום דברות הקודש האציל האדמו"ר את ברכתו לכלל הבחורים, להצלחה גדולה בלימודים.