בבלי
שמחה בחצר סקולען

הגר"מ קוטלר רקד עם נכד האדמו"ר מסקולען בשמחת בר המצווה

בבית המדרש הגדול של חסידות סקולען בלייקווד נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לחתנו האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול • ראש הישיבה הגאון רבי מלכיאל קוטלר פצח בריקוד נלהב עם חתן המצווה

שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם| צילום: שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם| צילום: שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם| צילום: שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם| צילום: שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם (שmחת בר המצווה בחצר סקולען לייקווד | צילום: באדיבות המצלם)

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