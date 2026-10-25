בבלי
חגיגה בבירה

אבנט קדוש וברכת ילדים: הכנסת ספר תורה בנדבורנה באניא

המוני חסידים חגגו בירושלים בהכנסת ספר התורה שנתרם לזכות האדמו"ר • הרבי חגור באבנט היחסני של הרה"ק מקרעטשניף זי"ע • רגע מרגש: ילדי החסידות בירכו בקול רם והאדמו"ר ענה אחר כל ברכה

הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני)

בשמחה רבה ובריקודים חגגו המוני חסידים ב את הכנסת ספר התורה לבית המדרש של חסידות נדבורנה באניא. הספר נתרם על ידי הנגיד הרב ליפא דב שטערנהיים מארצות הברית, לזכותו של האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א.

סיום כתיבת האותיות נערך במעונו של האדמו"ר ברחוב אבינועם ילין בבירה, ומשם יצאה חגיגית בליווי שירה וריקודים לעבר בית המדרש השוכן בפינת רחוב דוד ורחוב פישל.

רגע נוגע ללב התרחש בטיש ה'לחיים' שערך האדמו"ר בסיום הכתיבה: ילדי החמד של החסידות ניגשו לקבל מיני תרגימא, והאדמו"ר ביקש מהם לברך בקול רם ברכת מזונות. הרבי ענה בכוונה עצומה ובמאור פנים אחר כל ברכה וברכה שאמרו הילדים התמימים.

במהלך התהלוכה היה האדמו"ר חגור באבנטו הקדוש של הרה"ק רבי הערשל'ה מקרעטשניף זי"ע, אבנט יחסני שנשמר בחסידות במשך דורות.

האדמו"ר פיזז בעוז ובשמחה עצומה עם ספר התורה, והכניסו לארון הקודש. לאחר מכן התקיימה סעודת מצווה לכבוד המעמד.

במעמד השתתפו אדמו"רים, דיינים ורבנים חשובים, ובהם: האדמו"רים מלעלוב ירושלים, מסטריקוב ירושלים ומווערדאן ירושלים; הגאון רבי משה ברנסדורפר; ראב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן; גאב"ד זוועהיל; הגאון רבי מרדכי מילצקי; ראש ישיבת רש"י הגאון רבי חיים שמרלר; ראש הכולל הגאון רבי יחיאל הירשלר, ועוד רבנים חשובים.

הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )
הכנסת ספר התורה בנדבורנה באניא (צילום: דוד ארזני )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנו

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר