בשמחה רבה ובריקודים חגגו המוני חסידים בירושלים את הכנסת ספר התורה לבית המדרש של חסידות נדבורנה באניא. הספר נתרם על ידי הנגיד הרב ליפא דב שטערנהיים מארצות הברית, לזכותו של האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א.

סיום כתיבת האותיות נערך במעונו של האדמו"ר ברחוב אבינועם ילין בבירה, ומשם יצאה תהלוכה חגיגית בליווי שירה וריקודים לעבר בית המדרש השוכן בפינת רחוב דוד ורחוב פישל. רגע נוגע ללב התרחש בטיש ה'לחיים' שערך האדמו"ר בסיום הכתיבה: ילדי החמד של החסידות ניגשו לקבל מיני תרגימא, והאדמו"ר ביקש מהם לברך בקול רם ברכת מזונות. הרבי ענה בכוונה עצומה ובמאור פנים אחר כל ברכה וברכה שאמרו הילדים התמימים. במהלך התהלוכה היה האדמו"ר חגור באבנטו הקדוש של הרה"ק רבי הערשל'ה מקרעטשניף זי"ע, אבנט יחסני שנשמר בחסידות במשך דורות. האדמו"ר פיזז בעוז ובשמחה עצומה עם ספר התורה, והכניסו לארון הקודש. לאחר מכן התקיימה סעודת מצווה לכבוד המעמד. במעמד השתתפו אדמו"רים, דיינים ורבנים חשובים, ובהם: האדמו"רים מלעלוב ירושלים, מסטריקוב ירושלים ומווערדאן ירושלים; הגאון רבי משה ברנסדורפר; ראב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן; גאב"ד זוועהיל; הגאון רבי מרדכי מילצקי; ראש ישיבת רש"י הגאון רבי חיים שמרלר; ראש הכולל הגאון רבי יחיאל הירשלר, ועוד רבנים חשובים.