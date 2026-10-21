במעמד מרומם התקיימה הנחת אבן הפינה למוסדות התורה של קהילת בני התורה בשכונת נווה שרון בנתיבות, בהשתתפות גדולי הרבנים בראשות הגאון רבי דוד אטדגי ובנשיאות הגאון רבי אברהם סאלים.

ילדי המוסדות יצאו לקראת הרבנים ברחובות העיר כשהם נושאים דגלים בידיהם, ובשירה וזמרה לכבודה של תורה קיבלו את פניהם. במהלך המעמד יצקו הרבנים את אבן הפינה למבנה שיכלול בית מדרש, תלמוד תורה ובית יעקב עבור הקהילה המתפתחת.

הגר"א סאלים דיבר על יסודות החינוך בדורנו והדגיש כי הדרך בחינוך, בפרט בימינו, היא רק באמצעות דוגמה אישית. "בכדי שתלמיד יקבל מהמחנך או מההורה, הוא צריך לראות כיצד הם מתנהגים", הבהיר הגר"א סאלים, וציין שעל כל מחנך והורה לדעת זאת.

הגאון חכם ניסים בן שמעון מסר דברי חיזוק והדגיש את החשיבות של התבוננות פנימית בכל אירוע. "אדם צריך לדעת בכל אירוע שהולך, לחשוב מה בסוף יצא לי, איזה התחזקות, ובכך לא ביטל את זמנו אלא להיפך, עלה ונתעלה", אמר. "אנחנו זוכים כאן לשמוח לכבודה של תורה ולשמוע דברי חיזוק זה צריך ללוות אותנו".

ראש המוסדות הגר"ד אטדגי הרחיב בדבריו על חיזוק התורה הקיים בעיר נתיבות בכלל ובשכונת נווה שרון החדשה בפרט. את המעמד הנחה הרב יהודה חזן, שציין את החיבור ההדוק בין ראש המוסדות לגדולי ישראל המלווים אותו בהרמת קרן התורה.

במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור רבים: רב העיר הגר"פ כהן, רב הקהילה החרדית בנתיבות, הגר"א דרעי רבה של באר שבע, הגר"ר דרעי רבה של שדות נגב, הגר"מ פרץ רב קהילת לב אליהו, הגר"א אטדגי רב בית הכנסת המרכזי, הרב חברוני, הגר"ד דנין, והגאון רבי משה אבוחצירא. כמו כן נכחו ראש העיר יחיאל זוהר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, סגן ראש העיר נתיבות יגאל פרץ, חבר מועצת העיר אבי דרעי, יו"ר המועצה הדתית יוסי אבו ומשה מור יוסף משנה למנכ"ל משרד הפנים.