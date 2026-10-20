מאות מבני הקהילה התימנית התכנסו אתמול (ג') במוסדות 'המאורות' שברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לעצרת זיכרון מרגשת, לרגל יום הילולת הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. במעמד נשאו דברים רבנים ואישי ציבור, שהרחיבו על הקשר המיוחד והאמיץ שהתקיים בין מרן זצ"ל לבין בני עדת תימן.

בראש המשתתפים עמד ראש המוסדות, הגאון רבי יהורם יפת, שהאריך בדבריו על הקשר ההדדי והעמוק שאפיין את יחסו של מרן זצ"ל לבני העדה התימנית. לצדו נשאו דברים שורה ארוכה של רבנים ודיינים.

בין הרבנים שנשאו דברים במעמד: הגאון רבי שלום חדד, הגאון רבי יצחק (בן רבי אברהם) יוסף – נכדו של מרן ורב קהילה באלעד, הגאון רבי אבירן יצחק־הלוי – אב"ד תל אביב, הגאון רבי אוריאל יצחק־הלוי – דיין מו"צ 'המאורות' ו'אש חיים', הגאון רבי יחיאל נדב – מגיד מישרים, הגאון רבי אליהו סיאני – מראשי ישיבת 'אורחות התלמוד', הגאון רבי יניב עזיז – ראש בית ההוראה 'מענה ההלכה', הגאון רבי עזריאל צדוק – רב קהילת 'יד יחיאל יונה' בירושלים ומשגיח ישיבת 'דרכי משה' בביתר עילית, והגאון רבי שלום צדוק – רב קהילה בהרצליה.

כמו כן נשאו דברים: הרב אליהו דניאל אוזן, הרב משה יפת – מנכ"ל 'המאורות' וחבר מועצת העיר מודיעין עילית, חבר הכנסת יונתן משרקי – יו"ר ועדת הבריאות, ויונתן צדוק – חבר מועצת העיר בני ברק ומנהל אגף כשרות ברבנות ירושלים.

בין המשתתפים נמנו גם הרבנים הגאונים: רבי יוחאי אוחיון – ראש מכון 'אומנות הסת"ם', רבי חיים יוניאן – מו"צ 'אש חיים', רבי גמליאל יצחקוב – ראש כולל להוראה 'תורת חיים' ברמת גן ומו"צ 'אש חיים', רבי יוסף העשל רייכלביץ – מגיד מישרים ברמת גן, רבי יחיאל קארו, והרב יחיאל לוי – יו"ר המועצה הדתית בני ברק.

טרם פתיחת העצרת הוקרן למשתתפים סרט תיעודי על קורות חייו ופועלו הכביר של מרן זצ"ל. המעמד הועבר גם בשידור ישיר במעגל סגור לאגפים הנוספים של 'בית המאורות' ולעזרת הנשים, ומאות נוספות צפו בו מרחוק.