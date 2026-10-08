המונים רבים הגיעו החל מיום שני האחרון לציונו הקדוש של רבי אליעזר פאפו זיע"א, בעל ספר 'פלא יועץ', בסיליסטרה שבבולגריה, במסגרת ימי ההילולא המרכזיים המתקיימים בכ"ד–כ"ו בתשרי. גם בימים אלו ממשיכים קבוצות ויחידים לעלות למקום לתפילה ולהשתטחות על הציון.

לאורך היממה נראים במתחם מתפללים רבים, שטובלים במקווה שבמקום ולאחר מכן שופכים את ליבם בתפילה ומעתירים לישועת הכלל והפרט ולמען כלל ישראל.

הטבילה לפני התפילה קשורה במסורת מיוחדת המיוחסת לבעל 'פלא יועץ' זיע"א לפני הסתלקותו, כפי שמובא בספר 'מליצי אש' בשם פנקס הקהילה של סיליסטרה: "כל מי שיבוא על קברי בטהרה לאחר טבילה במקווה ויתפלל בלב נשבר – ערב אני בדבר שתתקבל תפילתו."