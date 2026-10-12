אלפים בהילולת שמעון הצדיק זיע"א בירושלים

המוני עולים נהרו בסוף השבוע שעבר אל קברו של הכהן הגדול שמעון הצדיק זיע"א, ראשון התנאים, הקבור בירושלים, לרגל יומא דהילולא קדישא.

ההילולא, שהפכה בשנים האחרונות לאחת ההילולות המרכזיות בירושלים, משכה אליה אלפי משתתפים שהגיעו לחלוק כבוד לצדיק. בין המשתתפים נמנו גם משפחות רבות שהביאו את ילדיהם שהגיעו לגיל חלאקה, וערכו את התגלחת הראשונה במקום הקדוש.

במהלך ההילולא ערך המשפיע המקובל הגה"צ רבי אברהם אייביש ציינווירט מעמד הדלקה מרומם, בליווי קול שירה וזמרה שהדהדו במקום.

המארגנים דאגו לכבד את אלפי העולים בכיבוד קל, ובנוסף הוצבו שלטי הכוונה מיוחדים שסייעו לציבור הרב למצוא את דרכו בשבילים שהוכשרו במיוחד לקראת ההילולא.