האדמו"ר מסערט ויז'ניץ במירון: חלאקה לנכד ולנין

שמחה גדולה אפפה אמש את האתרא קדישא במירון, עם הגעת האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לרגל מעמד החלאקה לשני צאצאיו. הנכד, בנו של הרה"צ רבי שלום עוזר הגר, והנין, בנו של הרב זלמן לייב מייזליש — בן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, ראש ישיבת מהרי"ט, וחתן הרה"צ רבי יואל איתמר קרויס — זכו לעלות לחלאקה בנוכחות האדמו"ר ובראש קהל החסידים.

המעמד נפתח בתפילת ערבית שהתפלל האדמו"ר, ובהמשך נערך שולחן לחיים מרומם. במהלך השולחן גזז האדמו"ר בעצמו, לעיני קהל החסידים, מחפות ראשי שני הילדים היקרים. גם שאר הסבים זכו לגזוז משערות צאצאיהם במעמד מרגש זה.

לאחר מכן ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור, כשהוא לבוש בבגדי שבת לכבוד השמחה. החסידים שהקיפו את השולחן הזמירו ניגוני שמחה וניגוני מירון, והאווירה הייתה של התעלות והתרוממות רוח. המעמד המיוחד הותיר רושם עמוק בלבבות כל המשתתפים.