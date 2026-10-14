לאחר חודש תשרי המפרך, שבו עמד הגאון רבי משה שטרנבוך בעבודת הקודש מתפילות הימים הנוראים ועד שמחת תורה, וקיבל רבבות מתברכים מכל קצווי תבל, יצא הפוסק לימי מנוחה בנתניה.

הפוסק שוהה בבית אכסניה על שפת הים, בדירה בקומה ה-25 המשקיפה אל גלי הים. שם הוא הוגה בתורה הקדושה רוב שעות היום, מנותק מעמלת היום בירושלים. אל התפילות במקום זוכה להיכנס מדי יום קבוצה מובחרת של בחורים חסידים מחסידות צאנז, הזוכים לשעות של קדושה והתעוררות בצל הקודש.

השבוע הגיע האדמו"ר מצאנז לביקור מיוחד אצל הפוסק, לרגל יום הולדתו ה-74.

כשביקש האדמו"ר את ברכת הפוסק לאריכות ימים ושנים טובות, התבטא הגאון רבי משה שטרנבוך: "יום הולדת הוא יום נשגב. מורי ורבי הגאון רבי משה שניידר זצ"ל, ראש ישיבת 'תורת אמת' בלונדון, היה בוכה בדמעות שליש ביום הולדתו, תוך שהוא מרבה בתפילות לפני בורא כל עולמים. התעוררנו מהבכיות האלו", הפטיר הפוסק בהתרגשות.

האדמו"ר מצאנז הגיב על הדברים בחן חסידי: "אכן, אלו שאין להם על מה לבכות – הם בוכים...".

לאחר השיחה המרוממת, האציל הפוסק ברכות לרוב להאדמו"ר, והאדמו"ר השיב כנגד המברך בברכות חמות כי יזכה עוד רבות בשנים להנהיג את העדה הקדושה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא. ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.