התרגשות רבה שוררת בחצרות סקווירא בארץ ובחו"ל, לאחר שנודע כי שני בניו של האדמו"ר מסקווירא צפויים להגיע למסע מרומם בארץ הקודש. מדובר בבנו הבכור, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, ובאחיו הצעיר, בן זקוניו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי.

במהלך המסע יפקדו השניים את המקומות הקדושים ברחבי הארץ — מהצפון ועד הדרום, במרכז ובעיר הקודש ירושלים. הביקור מתוכנן לקראת שמחות נישואי צאצאיהם.

המוני חסידים שנודע להם על המסע מתכוננים לנצל את ההזדמנות ולהצטרף אל שני האחים הצדיקים בביקורם במקומות הקדושים. עבור רבים מהם, זו הזדמנות נדירה להעתיר בתפילה במקומות הקדושים בראשות בני האדמו"ר.

קבלת פנים מלכותית לאדמו"ר מבעלזא חיים כהן | 13.10.26

בחסידות מעלים בערגה כי הביקור האחרון של אביהם, האדמו"ר מסקווירא, התקיים לפני כעשור, ומאז לא הופיע למסע בארץ הקודש. גם באופק לא נראית נסיעה דומה של האדמו"ר עצמו. לפיכך, חסידים רבים רואים בביקור הצפוי של שני בניו שעת כושר להצטרף למסע ולהתפלל במקומות הקדושים בראשותם.