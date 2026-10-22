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צעד משמעותי לאחר נתק ממושך

שיחה ראשונה אחרי שנים: האדמו"ר מסאטמר והאדמו"ר מויז'ניץ

לאחר שנים של ריחוק על רקע המחלוקת בסאטמר בני ברק, התקשר האדמו"ר מסאטמר לגיסו האדמו"ר מויז'ניץ השוהה במושב אורה • השניים שוחחו באריכות והתברכו הדדית • בחצרות מקווים להמשך השלום

האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בריקוד עם האדמו"ר מסאטמר שליט"א (צילום: שוקי לרר)

צעד משמעותי נרשם אתמול (ד') ביחסים בין שתי החצרות הגדולות: האדמו"ר מסאטמר התקשר לגיסו האדמו"ר מויז'ניץ השוהה למנוחה במושב אורה, והשניים שוחחו באריכות והתברכו הדדית. זו השיחה הראשונה ביניהם לאחר שנים של ריחוק שנוצר על רקע המחלוקת שפרצה בקהילת סאטמר בבני ברק.

השיחה מסמנת שינוי ביחסים שהיו קפואים במשך תקופה ממושכת. כאשר האדמו"ר מסאטמר ערך ביקור בארץ הקודש לפני כשנה, הוא לא הגיע לבקר את גיסו האדמו"ר מויז'ניץ, והרבנית ובנותיה בלבד הגיעו לביקור.

בתקופה האחרונה החלו סימנים להתקרבות הדרגתית בין החצרות. בשבת סליחות האחרונה הגיעה הרבנית מסאטמר לביקור מיוחד בארץ, ועשתה את השבת בצילו של אחיה הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ.

בשיחה הטלפונית שנערכה אתמול התעניין האדמו"ר מסאטמר בשלום גיסו ובמצב בריאותו, והשניים התברכו ברוב ברכות. בחצרות הקודש מקווים כי צעד זה יסלול את הדרך להמשך שלום ואחדות בין החצרות.

האדמו"ר מסאטמרהאדמו"ר מוויז'ניץהאדמו"ר מויזניץחסידות סאטמר

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