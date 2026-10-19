הרב זעליג קורניצר בתפילה ( צילום: באדיבות המצלם )

נס גלוי ומרעיש התרחש בערב שבת האחרון בלב השכונה החרדית בבורו פארק. קבלה טובה שקיבל על עצמו יהודי הפכה להצלה מדהימה, והותירה את המתפללים נפעמים מול ההשגחה הפרטית המדויקת.

הרב חיים זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ במסעותיו בחו"ל, שוהה בימים אלו בארצות הברית מסיבות אישיות. לקראת התפילה קיבל על עצמו קבלה טובה וחזקה לרפואת רבו, האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א: שלא לגעת ושלא לשוחח כלל במכשיר הטלפון בעת התפילה. כדי לוודא שישמור על ריכוז מלא ולא יוטרד, הניח את מכשיר הטלפון בקצה השולחן במצב שקט, מה שאפשר לו להתפלל ביישוב הדעת. אולם בעודו מתפלל בבית המדרש ויז'ניץ בבורו פארק, התרחשה דרמה שאיש לא צפה. לפתע, באמצע התפילה, הובהלו כל המתפללים למשמע קול נפץ עז ומחריש אזניים. מרוב עוצמת הרעש, הנוכחים היו בטוחים שמדובר באירוע ביטחוני חריג. האחים האדמו"רים בשמחת בר מצווה חיים כהן | 15.10.26 בגיל 91: הלך לעולמו לאחר שהותיר צוואה בעל פה חיים כהן | 15.10.26 מהר מאוד התברר גודל הנס: מסיבה בלתי מוסברת, הבטריה במכשיר הטלפון של הרב קורניצר התחממה ביתר שאת והתפוצצה בקול רעש גדול. במקום פרצה שריפה קטנה ועשן סמיך התמר באוויר, עד כדי כך שבתחילה שרר חשש אמיתי שמא לא ניתן יהיה להמשיך ולהתפלל בבית הכנסת בשבת קודש. רק לאחר מאמצים מרובים והבאת חברת ניקיון מיוחדת שפעלה במקום, הצליחו לאוורר את בית המדרש בזמן.

העשן לאחר הפיצוץ ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב קורניצר הנרגש לא הפסיק להודות על הנס, וסיפר מיד למתפללים כי אם הטלפון היה נמצא אותה שעה בכיס בגדו, תוצאות הפיצוץ היו קשות מאוד, והוא ככל הנראה היה מוצא את עצמו מאושפז בבית החולים במצב לא נעים כלל. "הכל בזכות הקבלה הטובה שקיבלתי על עצמי לא לשוחח ולא לגעת בטלפון בזמן התפילה", אמר בהתרגשות.

בצחות אופיינית המשיך הרב קורניצר ואמר דבר פלא: "הנה, ראינו לפני תקופה חמישה רבנים גדולים שנפגשו עם הנשיא טראמפ. האם אחד מהם העז להוציא באמצע פגישה מכשיר טלפון? ודאי שלא! נו, זה מלך בשר ודם, וקל וחומר קל וחומר כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה על אחת כמה וכמה שאסור בהחלט לדבר או להתעסק עם טלפון".