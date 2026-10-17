הכרזה בבעלזא: "להרבות פעלים להצלחת יהדות התורה"

במוצאי שבת קודש נשמעה הכרזה רשמית בחסידות בעלזא בנוכחות האדמו"ר, כשהגבאי רבי שמעון וולף קליין קורא את ההנחיה להצביע למפלגת יהדות התורה. מאחוריו עמדו סגן השר ישראל אייכלר והמועמד לכנסת אליקים שטארק.

בפתח ההכרזה צוין: "ידוע לכל אשר האדמו"ר ציווה להשתתף בבחירות".

בהמשך נאמר: "היות ומתקרב יום הבחירות, וידוע שגופי היהדות תלויים בזה, הנציגים החרדים עומדים על המשמר להציל את עולם התורה מעוקרי הדת ולחזק את כל יסודות היהדות, ובעיקר לחזק את הבחורים והאברכים מה שעברו בתקופה האחרונה".

ההכרזה קראה לכל חסיד ומעריץ: "על כן מתבקש כל אחד ואחד להגביר את כוחם, ולפעול להפעיל יותר מכפי יכולתם להשפיע בפעילות הקודש להראות דוגמא לקהילות אחרות שגם יעשו הכל להצביע ולהרבות פעלים להצלחת רשימת יהדות התורה אות ג, ובכך לקדש שמו יתברך ברבים לרומם קרן הקדושה".

בסיום ההכרזה נאמרה ברכה: "ובזכות זאת יזכה כל אחד ואחד להיוושע בכל הברכות שהאדמו"ר מברך: חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי שנה טובה ומבורכת מיט אלעם גוטן".