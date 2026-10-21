המכון הגאולוגי עדכן הבוקר (רביעי) כי בשעה 11:00 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה ראשונית של 3.4 באזור הערבה. על פי הדיווח, התקבלו דיווחים מאזרחים שהרגישו את הרעידה באזור.

נמסר כי מדובר בהערכת עוצמה ראשונית המבוססת על נתונים אוטומטיים, ובמידה ויחולו שינויים או פרטים נוספים יפורסמו עדכונים. בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נזקים לרכוש או על נפגעים בעקבות האירוע הסיסמי.

רעידת אדמה קלה הורגשה היום (רביעי) בשעה 11:00 באזור הערבה. על פי נתוני המכון הגאולוגי לישראל, עוצמתו הראשונית של הרעש עמדה על 3.4 בסולם ריכטר. בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש, אך אזרחים רבים המתגוררים באזור הנגב והערבה דיווחו כי הרגישו היטב את התנודות, בעיקר בתוך מבנים ובקומות גבוהות.

מדובר ברעידת אדמה בעוצמה נמוכה יחסית, המוגדרת כרעש קל שאינו מהווה סכנה למבנים ותשתיות תקניות. מכיוון שעוצמת הרעש לא חצתה את רף ה-4.5 בסולם ריכטר, מערכת ההתרעה הלאומית "תרועה" של פיקוד העורף לא הופעלה, שכן היא מתוכנתת להתריע רק במצבים שבהם נשקפת סכנה ממשית לחיי אדם. במכון קראו לתושבים שחשו ברעידה להיכנס לאתר הרשמי ולמלא שאלון דיווח קצר, המסייע לחוקרים למפות את טווח השפעת הרעש בשטח.

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מבחינה גאולוגית, אזור הערבה, בקעת הירדן ומפרץ אילת יושבים ישירות על קו המפגש הטקטוני שבין הלוח הערבי ללוח האפריקאי – המוכר לכולנו כ"השבר הסורי-אפריקאי" או בקע ים המלח. אזור זה מאופיין בפעילות סיסמית קבועה, ובכל שנה נרשמים בו מאות רעשי אדמה קלים, שמרביתם הגדול כלל אינם מורגשים על ידי בני אדם.