בשורה משמעותית למשפחות וזוגות הנופשים בים המלח: המשרד לשירותי דת מוביל את הקמתו של מקווה טהרה ראשון במתחם המלונות בעין בוקק. המיזם, שיבוצע בהשקעה של כ-2 מיליון שקל, יממן ויופעל על ידי המשרד בשיתוף המועצה האזורית תמר.

עד היום, משפחות דתיות ומסורתיות שהגיעו לנופש באחד ממוקדי התיירות המרכזיים בישראל נאלצו להסתדר ללא מקווה טהרה במתחם המלונות. הקמת המקווה החדש תאפשר לציבור לשמור על אורח חייו ולקיים את מצוות טהרת המשפחה גם במהלך החופשה.

"אנחנו מביאים את שירותי הדת אל הציבור, גם במוקדי התיירות והנופש המרכזיים בישראל", מסר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. המהלך משקף את מדיניות המשרד להרחיב את הנגישות לשירותי דת איכותיים ולהביאם גם למקומות שבהם הם נדרשים לציבור, מעבר לסביבת המגורים הקבועה.

המקווה החדש מתוכנן תוך הקפדה על מגוון רחב של דרישות והידורים הלכתיים, כדי לתת מענה למנהגים ולשיטות הלכתיות שונות. בין היתר, ייכללו בו פתרונות המאפשרים התאמה לשיטת "בור על גבי בור", הנהוגה בקרב חסידי חב"ד.

לצד ההקפדה ההלכתית, מושם דגש על תכנון אדריכלי מוקפד, אסתטיקה, נוחות המשתמשות ואיכות השירות. התפיסה המנחה היא ששירותי דת צריכים לשלב בין הקפדה הלכתית לבין סביבת שימוש מכובדת ונעימה.

המיזם בעין בוקק מצטרף למגמה של הרחבת שירותי הדת באזורי תיירות ונופש ברחבי הארץ. בחודשים האחרונים נחנכו מקוואות חדשים במספר יישובים, ביניהם מקווה מפואר בקריית יערים שנחנך במעמד רבנים וראשי ישיבות.

יצוין כי בעבר התעוררו שאלות בנוגע להפעלת מקוואות בידי גורמים שונים, אך במקרה זה המשרד לשירותי דת מוביל את המהלך מתחילתו ועד סופו, תוך שיתוף פעולה עם המועצה האזורית תמר.

המקווה החדש צפוי להיפתח לציבור במהלך החודשים הקרובים, ולהעניק פתרון מקיף לצורכי הציבור הדתי והמסורתי הנופש באזור ים המלח.