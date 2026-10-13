אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל

24 תלמידים שנפגעו באסון הטיול בגליל העליון שאירע אתמול (שני) מאושפזים בבתי החולים בצפון. על פי הנתונים המתעדכנים, ארבעה מהם במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-13 במצב קל.

הבוקר (שלישי) הותר לפרסום כי אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבת מעלות, הוא הנער שנהרג באסון הטיול השנתי. ממשפחתו נמסר כי יאיר, הצעיר מבין חמישה אחים, היה "ילד של החיים. חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב, שכל עתידו עוד היה לפניו". יאיר הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. האסון הקשה התרחש בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. בפיצוץ נקבע מותו של הנער בן ה-15, ונפגעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות. קרב הספינים והכותרות שיכריע את הבחירות בבלי | 12.10.26 למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן". ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית החולים רמב"ם יחד עם שר החינוך יואב קיש לבקר פצועים מהאירוע הקשה ובני משפחותיהם. ראש הממשלה הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לכלל הציבור את ההנחיות והאזהרות, להדגיש את האיסור החמור לגעת בנפלים ולסרוק שטחים נרחבים לאיתור נפלים.

הזירה בצפון ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר, העיד לראש הממשלה: "הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו".

גורם במשרד החינוך ציין כי הטיול אושר על ידי המשרד וכי השתתפו בו בין 45 ל-48 תלמידים ומספר מצומצם של אנשי צוות. ממשרד החינוך נמסר: "מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם".

דובר צה"ל מסר: "בהמשך לפיצוץ שאירע בצפון הארץ, מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל בנקודה עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. האירוע עודנו מתוחקר. כוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב".

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים הערכת מצב בזירת הפיצוץ הקשה בגליל העליון, יחד עם מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מפקדים וגורמי המקצוע. המפכ"ל שיבח את עבודתם המקצועית של השוטרים והחבלנים הפועלים במקום, והנחה על המשך הפעולות לבדיקת נסיבות האירוע.

בהערכת מצב שהתקיימה במקום, הוחלט להפסיק את הטיולים לאיזור לימים הקרובים, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון.