באישון לילה התרחש מבצע לוגיסטי והתיישבותי סמוך לגבול רצועת עזה. למעלה מ-700 איש, בהם עשרות משפחות, הגיעו אל מול העיר עזה והקימו את היישוב החדש 'חלוצי עזה'. העלייה לקרקע כללה הצבת מבנים והקמת תשתיות בסיסיות.

במאמץ ההתיישבותי השתתפו משפחות רבות עם ילדים, רבנים, אישי ציבור וחברי כנסת. בולטת במיוחד הייתה נוכחותם של בני משפחות שכולות ופצועי מלחמה, שהגיעו לשטח כדי להעביר מסר ברור – המחיר ששולם במלחמה לא היה לשווא, והתשובה לאויב חייבת להיות אחיזה בקרקע באופן מיידי.

איציק פיטוסי, אב שכול שהשתתף בהקמת היישוב, מסר מהשטח: "מי שלא מבין מהו ניצחון – הלילה קיבל את התשובה: מתיישבים בעזה, חוזרים הביתה. אנו המשפחות השכולות דורשים ניצחון. ככה מנצחים – מתיישבים!"

חיים צור, אביו של סא"ל יונתן צור (ברנש) ז"ל שנפל בקרבות הבלימה, לקח חלק בהקמת היישוב: "כבוד להיות שותף לנחשונים שבאו לגאול את חרפת עזה. הצעד הקטן של הלילה יוביל להחלטות ממשלה וליישובים פורחים".

עמיחי שינדלר, פצוע אנוש מהטבח, הבהיר: "כשהמחבלים פצעו אותי הם לא שאלו לאיזו מפלגה אני מצביע, רק רצו שנעזוב. התשובה האמיתית היא לבנות וליישב". כפיר זר, פצוע מלחמה שהגיע להקים את היישוב, הוסיף: "לוחמים הקריבו את חייהם כדי שתחיו כאן. הגענו לפה, פצועי מלחמה, סמוך לרצועה. היישוב הזה זמני, אנחנו דורשים מממשלת ישראל להיכנס לעזה ולהתחיל התיישבות עכשיו, רק ככה ננצח".

גיבוי ממפלגת השלטון

המהלך זכה לגיבוי מתוך שולחן הממשלה ומפלגת השלטון. שר התקשורת שלמה קרעי, שליווה את פעילי התנועה בדרכם למבצע, אמר: "אתם החלוצים הגיבורים של הדור שלנו. מה שאנחנו עושים בערב הזה, שמתקדמים ומתקרבים ליעד הנכסף – זה צעד מבורך. בעזרת השם נמשיך לנטוע ולהעמיק שורשים בכל ארץ נחלת אבותינו, גם בחבל עזה".

במקביל, ראשי סניפים בליכוד שהגיעו לשטח קראו לראש הממשלה מתוך המקום. רחלי בן ארי סקעת, יו"ר סניף הליכוד ברעננה: "אם אנחנו רוצים ניצחון אמיתי לליכוד בבחירות – זה הזמן להכריז על יישוב התוחמת הצפונית. עזה היא שלנו".

מתי יצחק, יו"ר סניף נוסף בליכוד שהגיע אף הוא לשטח, גיבה את הדרישה בשם עקרונות התנועה: "מי שמתפקד לליכוד מחוייב לשמור על ארץ ישראל, כי התיישבות היא ביטחון. אנו מבקשים מראש הממשלה לתת גב למהלך, לכנס מיד את השרים ולהתחיל להתיישב בעזה כדי להבטיח את החוסן הביטחוני והמדיני של ישראל".

דרישה מהממשלה להעתיק את היישוב לתוך הרצועה

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, סיכמה את מבצע העלייה לקרקע: "המטרה היא להקים התיישבות יהודית בעזה. גרעיני ההתיישבות המוכנים לא יזוזו מכאן אלא כדי להיכנס לתוך הרצועה. באנו לחזק את ראש הממשלה לשמור על השטח – אך לא די בשליטה ביטחונית. אנחנו לא נבנה כאן רק חיל מצב, אלא נבנה ארמונות של יהודים בעזה".

מתנועת ההתיישבות 'נחלה' נמסר: "רק לקיחת שטח והתיישבות תצרוב אצל האויב תודעת הפסד ברורה. אנו דורשים מהממשלה לעמוד איתן כנגד הלחצים ולהורות באופן מיידי על העתקת היישוב אל שטח התוחמת הצפונית בעזה, שהיא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. המבנים, הקרוואנים ומאות האנשים נמצאים כאן על הגדר, מוכנים לעבור להתיישב בחבל עזה".

"מתוך אחריות לאומית אנו קוראים לממשלת ישראל: עכשיו, היישוב מוכן והמשפחות קיימות – אנחנו מוכנים לעבור פנימה, למען ביטחון ישראל", נכתב בהודעת התנועה. "בנוסף, אנו מצפים לכלול בקווי היסוד של הממשלה הבאה – הקמת יישובים בחבל עזה, ביטול חוק ההתנתקות, ועידוד הגירה".