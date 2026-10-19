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השכן נכנס לדירה ונחרד

טרגדיה בבית שמש: גבר כבן 40 נמצא נפטר בדירתו

שכן נכנס לדירה ברחוב רמב"ם באישון לילה והזדעזע לגלות את דייר הבניין כשהוא ללא רוח חיים • מתנדבי זק"א הוזעקו לזירה ופעלו לשמירה על כבוד המת

כוחות זק"א בזירה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)

טרגדיה קשה אירעה ב בלילה שבין יום ראשון לשני, כאשר גבר כבן 40 אותר נפטר בדירתו ברחוב רמב"ם בעיר. השכן, שנכנס לדירה סמוך לשעה 01:40 לפנות בוקר, הזדעזע לגלות את המנוח ללא רוח חיים והזעיק מיידית את כוחות החירום.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – צוות בית שמש, שנכנסו לדירה ופעלו לשמירה על כבוד המת ולטיפול בכבוד המנוח.

יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, ושלמה קאפ, מתנדב זק"א צוות בית שמש, שטיפלו בזירה, מסרו: "מדובר בגבר כבן 40 שאותר על ידי שכנו כשהוא ללא רוח חיים בביתו. עם קבלת הדיווח הוזעקנו למקום ופעלנו לטיפול בכבוד המנוח ולשמירה על כבוד המת."

בית שמשדיין האמתזק"א

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