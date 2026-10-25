שעון חורף במערת המכפלה: שעות הפתיחה החדשות

החל מהיום (ראשון) נכנס לתוקף שינוי בשעות הפתיחה של מערת המכפלה בחברון, בעקבות המעבר לשעון החורף שנכנס לתוקף במוצאי שבת. על פי הודעת מנהלת מערת המכפלה, במשך כל תקופת שעון החורף תהיה המערה פתוחה מהשעה 04:00 בבוקר ועד השעה 20:45 בערב.

השינוי בא בעקבות הזזת השעון שעה אחורה במוצאי השבת האחרונה, צעד המשפיע על מוסדות ציבור רבים ברחבי הארץ, ובכלל זה על שעות הפתיחה של מקומות קדושים.

מנהלת מערת המכפלה הבהירה כי גם מחוץ לשעות הפתיחה הרשמיות יוכלו מבקרים להגיע למתחם. "בשעות הסגירה ניתן להגיע, לבקר ולהתפלל ברחבת המדרגה השביעית", נמסר מהמנהלת.

מערת המכפלה, מקום קבורתם של האבות והאמהות, נמנית על המקומות הקדושים ביותר ליהדות. המקום מושך אליו מדי יום מאות מבקרים ומתפללים מכל רחבי הארץ והעולם.

הטרגדיה בביתר עילית: החשד הראשוני נשלל משה כץ | 15.10.26

השינוי בשעות הפתיחה צפוי להימשך עד סוף תקופת שעון החורף, עד המעבר לשעון הקיץ.