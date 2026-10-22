נערה בת 12 נפצעה היום (יום חמישי) באורח אנוש בתאונה עצמית ביישוב יצהר שבשומרון. הנערה רכבה על אופניים חשמליים כאשר החליקה ונחבלה בראשה באורח קשה ביותר.
צוותי החירום של איחוד הצלה ומד"א הוזעקו לזירה בסביבות השעה 16:30 אחר הצהרים בעקבות דיווח על רוכבת אופניים שנפצעה. כשהגיעו למקום, מצאו את הנערה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה.
ד"ר אביעזר גבאי, רופא מתנדב באיחוד הצלה, והחובשים שניאור סנדרוי ואליהו פרג'ון מסרו: "עוברי אורח סיפרו כי הילדה שרכבה על האופניים החשמליים נחבלה קשות בראשה לאחר שהחליקה במהלך הרכיבה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני בזירה תוך ביצוע פעולות החייאה, ולאחר מכן היא פונתה במסוק לבית החולים בלינסון במצב אנוש תוך המשך פעולות ההחייאה".
חובשי רפואת חירום במד"א, חיים שלמה מאיר וחן עמיה בנימין, תיארו: "כשהגענו למקום ראינו את הנערה שוכבת על הרצפה לאחר שנפצעה במהלך רכיבה. היא הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבלה מחבלת ראש קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותה במסוק לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".
צוותי החירום פעלו בשיתוף כוח רפואה של צה"ל. הנערה פונתה במסוק לבית החולים בלינסון כשמצבה מוגדר אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה.
משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה העצמית. שוטרי תחנת אריאל ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י הגיעו לזירה ופועלים לבירור המקרה במסגרת החקירה.
תאונות אופניים חשמליים הפכו בשנים האחרונות לתופעה נפוצה בקרב ילדים ובני נוער. לפני מספר ימים נפגעה אישה חרדית כבת 35 באורח קשה מאוטובוס בירושלים, כשהיא חצתה את הכביש כהולכת רגל.
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