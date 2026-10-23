רבי חיים יוסף דוד אברג'ל ( צילום: ראובן סגרון )

בתום מגעים מרתוניים ואינטנסיביים, הודיעה אמש (חמישי) מפלגת אח"י ("חוזרים לשורשים") על הסרת מועמדותה מהמרוץ לכנסת ה-26. ההחלטה התקבלה בתום פגישה ממושכת בנתיבות שבה נכחו מנהיג התנועה הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמאר, שליחי ראש הממשלה – שר החינוך יואב קיש ועו"ד ליאור קצב, ראש עיריית אופקים איציק דנינו וראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר.

במהלך המגעים בתקופה האחרונה התקיימה גם שיחת זום ישירה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הרב אברג'ל. המפלגה, שהוקמה על ידי ועד תלמידיו של הרב אברג'ל, זכתה בשבעה מנדטים בבחירות המוניציפליות בנתיבות, והערכות היו כי היא עשויה לשרוף אלפי קולות בבחירות הארציות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים בתיעוד וידאו מתוך החדר הסגור בתום החתימה, נראה בנו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל כשהוא מכריז על השגת ההסכם מול משרד ראש הממשלה: "אנחנו לא פורשים, אנחנו ממשיכים – אבל אנחנו לא מתמודדים. האותיות צב"י לא יופיעו בקלפי, אבל צב"י זו תנועה נצחית. אנחנו לא חיפשנו שררה, לא תפקידים, לא תקציבים ולא כספים. הבקשה שלנו זה לשמח את הקב"ה ואת עם ישראל". הדובר הוסיף כי "ראש הממשלה היקר בנימין נתניהו מסכים על כל הסיכום שדיברנו לטובת עם ישראל, ויש לנו ערבויות מסודרות על פי החוק בתוך משרד רה"מ". הוא הדגיש את עוצמת השטח: "אני יודע שהיינו מגיעים לעשרה או 12 מנדטים, אני יודע את זה. לא התכוונתי לפרוש – כבר הזמנתי קייטרינג ליום רביעי בצהריים לכל האברכים לסעודת הודיה להשם. פשוט קיבלנו את כל מה שרצינו מוקדם". לייטנר: לא אפרוש למרות הלחצים בבלי | 21.10.26 2 בדבריו התווה את עקרונות ההסכם בתחומי החינוך והגיוס: "הדאגה לאנשי התורה – שמי שלומד תורה, תורתו אומנותו, ישב וילמד. ומי שלא לומד – יתגייס לצבא בשירות מתאים ובצורה מסודרת. הדאגה למעונות יום, למטפלות, לרווחה, לחינוך הממלכתי-חרדי והטמעת היהדות בחינוך הכללי".

שר החינוך יואב קיש, שייצג את נתניהו בחדר, חיזק את הדברים והתייחס ישירות לסוגיית הגיוס: "הליכוד הולך להוביל את חוק הגיוס שישמור על בני הישיבות בלימודים, ומי שלא לומד יתגייס למסגרת מתאימה בצבא. אמרתי את זה לרב ואני אומר את זה גם פה: הלוואי וכל העולם החרדי היה מאמין בדבר הכל כך נכון הזה למען עם ישראל".

קיש הוסיף התייחסות למצב הפוליטי והבינלאומי: "אנחנו ברגע האמת, ואי אפשר לפצל כוחות בימין. מדינת ישראל חייבת את נתניהו וממשלת ימין יחד עם טראמפ להשלים את המשימות הכל כך חשובות למען ביטחון המדינה, העם והארץ. תצאו להצביע מחל – זה עתיד ילדינו ונכדינו".

בעוד השר קיש קרא במפורש לנוכחים להצביע "מחל", בבית הרב שמרו על ניסוח גמיש יותר בפנייתם החוצה: "אני פונה אליכם להצביע באהבה ובשמחה למען מפלגות הימין היציבות, מי שתרצו – מי שהוא יציב". מאחורי הקלעים נמסר כי הרב ינחה את מקורביו לתמוך בליכוד ללא הכרזה רשמית חדה.

עם זאת, השטח מעיד על מורכבות: בקרב אברכים ובני ישיבות רבים מנתיבות, מאלעד ומריכוזים חרדיים נוספים שהתכוונו להצביע לאח"י, מורגשת רתיעה מהצבעה למפלגה חילונית כמו הליכוד. הערכה היא שחלק משמעותי מקהל זה יחזור ביום הבוחר למפלגות החרדיות – ש"ס ויהדות התורה.

בגוש הימין ובליכוד מברכים על המהלך, שהסיר איום של שריפת אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה, ומקווים כי ההסכם יבטיח את מיצוי כוחו של המחנה בבחירות הקרובות, יחד עם תקווה לפרישת מפלגות קטנות נוספות.