ביומא דהילולא ה-187 של בעל ה'חתם סופר' זיע"א, שחל בכ"ה תשרי, התכנסו המוני יהודים מכל קצווי תבל אל הציון הקדוש בפרעשבורג (ברטיסלבה). בין המשתתפים נמנו צאצאי בעל ה'חתם סופר' זיע"א ומלומדי תורתו, שהגיעו לחלוק כבוד לזכרו של גדול הדורות.

לאורך ימי ההילולא זרמו המוני המשתתפים אל מתחם הציון הקדוש. בבניין הסמוך התקיימו עשרות מנייני תפילה ללא הפסקה, וקול התורה והתפילה נשמע ללא הרף. שיא ההילולא היה מעמד הכנסת ספר תורה מפואר, שנכתב לעילוי נשמת בעל ה'חתם סופר' זיע"א. הספר נכתב על ידי נדיב שביקש להישאר בעילום שם, והוא עושה רבות להפצת תורתו של בעל ה'חתם סופר' בעולם. ספר התורה יצא מירושלים בליל ההילולא והובא בטיסת צ'רטר מיוחדת ישירות לפרעשבורג. הספר הוכנס אל בית המדרש המפואר הממוקם במרכז "חתם סופר" בעיר. פרעשבורג, שלא ראתה שמחת הכנסת ספר תורה כזו מאז ימי טרום מלחמת העולם השנייה, התמלאה שמחה. המוני המשתתפים פיזזו בעוז ובשמחה עצומה לפני התורה הקדושה לאורך הטיילת המפורסמת שעל גדות נהר הדנובה, בראשות גדולי הרבנים והאדמו"רים. לפנות ערב נערכה סעודת ההילולא המרכזית, ששולבה במעמד סיום הש"ס. המשתתפים הסבו סביב שולחנות ערוכים לסעודה מפוארת, כשהם מודים לה' יתברך על הזכות הגדולה להתאסף בצילו של בעל ה'חתם סופר' זיע"א ולהתחזק באור תורתו.