מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים אתמול דיון עם סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, שעסק בהיערכות המשטרה לקראת יום הבחירות. בדיון השתתפו ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, נציגי צה"ל ושב"כ. 13 ימים לפני פתיחת הקלפיות, התמקד הדיון בשמירה על הסדר הציבורי ובהבטחת קיומו של הליך בחירות תקין ובטוח.

במהלך הדיון מסר מפכ"ל המשטרה הנחיה חד-משמעית לכלל השוטרים: "משטרת ישראל היא משטרה מקצועית וא-פוליטית, וכך תמשיך להיות. הנחיתי באופן חד-משמעי כי אף שוטר לא יביע את עמדותיו הפוליטיות במסגרת שירותו, ומי שיפר הנחיה זו לא יוכל להמשיך ולשרת במשטרה".

רנ"צ לוי הוסיף כי "אנו ערוכים לכל תרחיש בכדי לשמור על טוהר הבחירות, בכל ההיבטים המבצעיים, ונפעל במקצועיות ובממלכתיות כדי להבטיח את קיומו התקין של יום הבחירות".

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הביע הערכה להיערכות המשטרה: "שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות המרכזית לבין משטרת ישראל, חסר תקדים בהיקפו. הוצגה לנו היערכות שיא של המשטרה. יו"ר ועדת הבחירות, השופט סולברג, אני וכל הוועדה, בטוחים ביכולות של משטרת ישראל ובידיעה של כל שוטר ושוטרת כי טוהר הבחירות היא המטלה החשובה ביותר".

תכנית מגירה ליומיים הצבעה רצופים בבלי | 13.10.26

עו"ד ליבנה הוסיף: "אנחנו מודים למשטרה כולה, ולמפכ"ל בפרט על ההיערכות המקצועית ועל ההתגייסות המלאה, כפי שהוצגה בפנינו עתה".

ועדת הבחירות המרכזית נמצאת בעיצומו של מבצע היערכות לקראת יום הבחירות. כפי שדווח, יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, ביקר במרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה בשוהם, שם הוצגו בפניו מערכי האריזה, הבקרה והשילוח של ציוד הבחירות לכלל הקלפיות ברחבי הארץ.

המערך הלוגיסטי נערך לקראת מפגשם של 7,331,981 בעלי זכות הבחירה עם 12,018 הקלפיות ברחבי הארץ. במסגרת ההיערכות הודפסו כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור 38 הרשימות המתמודדות, כ-12 מיליון מעטפות הצבעה וכ-4 מיליון מעטפות חיצוניות.

במקביל להיערכות המשטרה, ועדת הבחירות נקטה צעדים נוספים להבטחת זכות ההצבעה לכל אזרח. במאמץ משותף של רשות האוכלוסין וההגירה וועדת הבחירות המרכזית, כל מי שמבקש להנפיק תעודת זהות חדשה יכול לעשות זאת בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ, ללא צורך בהזמנת תור מראש.

ההחלטה נועדה לאפשר לכל בעל זכות בחירה שאין בידיו מסמך זיהוי תקף לממש את זכותו להצביע בבחירות הקרבות. ההסדר יחול בשעות הפעילות המפורסמות של הלשכות עד ליום הבחירות.