משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אתמול (יום ה') אזהרה דחופה לציבור המטיילים ולרשויות המקומיות בצפון הארץ: הכניסה למספר נחלים פופולריים בצפון עלולה להיות מסוכנת, לאחר שבדיגום מים שבוצע ב-20 באוקטובר התגלו תוצאות חריגות.

בבדיקות שנערכו נמצאו במספר נחלים בצפון רמות חיידקים החורגות מהמלצות משרד הבריאות – 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל – ומעידות על זיהום במים. במקרים מסוימים, רמות החיידקים גבוהות פי שניים ואף פי שלושה מהרמה המותרת.

הנחלים והאתרים שבהם התגלה זיהום חמור כוללים את נחל הירדן במספר נקודות: גשר יוסף (600 קולי צואתי), גשר להבות הבשן (940), גשר החמישה (580), גשר הפקק חורי (760), מצד עתרת (630), גשר הדודות (550) וגשר אריק (590). כמו כן התגלו תוצאות חריגות בבריכת המשושים (920), בנחל ג'ילבון (860), בנחל זאכי (690), בבריכת החרוב בנחל צלמון (700), בנחל יהודיה (540), בנחל מג'רסה (500) ובנחל אל על (420).

לנוכח תוצאות אלו, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הודיעו כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות דיגום חדשות יהיו תקינות ויציבות. הנחלים והאתרים שעליהם חלה האזהרה הם: נחל הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, נחל ג'ילבון, נחל זאכי, נחל יהודיה, נחל מג'רסה, נחל אל על ובריכת החרוב בנחל צלמון.

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על פי ההודעה המשותפת, המשרד להגנת הסביבה לא איתר מקור זיהום ידוע בנחלים. בשגרה נערך דיגום מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון – בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי. הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל.

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו את הציבור לפי הצורך. זו אינה הפעם הראשונה שמתגלה זיהום בנחלים בצפון.

הציבור מתבקש להימנע מכניסה למים באתרים המפורטים עד להודעה חדשה. רשויות הבריאות מזכירות כי חשיפה למים מזוהמים עלולה לגרום למחלות זיהומיות, במיוחד בקרב ילדים, קשישים ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת.