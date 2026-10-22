פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד שני חשודים שהפעילו רשת שיטתית להנפקת סמים מסוכנים על סמך מרשמים מזויפים. הנאשמים הם דוד עטר, אזרח יהודי מקדימה-צורן, וג'מיל סואעד (36) מסלמה, רוקח בבית מרקחת.

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד יהונתן אילון-הירש מפרקליטות מחוז מרכז, השניים הפעילו במשך כחצי שנה מנגנון מתוכנן להנפקת תרופות נרקוטיות מבית המרקחת "קלאב פארם" בקניון "אם הדרך" בבית ינאי, שם שימש סואעד כרוקח אחראי. התרופות הופצו לציבור הרחב, כאשר השימוש בהן ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, פגיעה בכבד ומוות.

יומני מעקב קפדניים ו-117 מרשמים מזויפים

לצורך ביצוע המרמה, השיג עטר עשרות טפסי מרשם רפואיים, תעודות זהות וספחים מזויפים, וכן 18 חותמות של רופאים מומחים שונים. עטר הטביע בעצמו את החותמות המזויפות על גבי 117 מרשמים שכללו פרטים כוזבים על שמות עשרות אזרחים תמימים, וכן על שם אשתו ובני משפחה נוספים – כולם ללא ידיעתם או הסכמתם.

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כדי למנוע חשיפה, ניהל עטר שלושה יומני מעקב קפדניים שבהם תיעד את שמות האזרחים שבהם השתמש, מועדי המשיכות וסוגי הסמים שנלקחו. במסגרת הקשר בין השניים, פקד עטר את בית המרקחת בעשרות הזדמנויות.

סואעד, ביודעו כי המרשמים מזויפים, סיפק וניפק סמים מסוכנים בכמויות מסחריות, מבלי שווידא את אמינות המרשמים, ללא הצגת תעודות מזהות כדין, ותוך הפרה חמורה של חובותיו המקצועיות כרוקח אחראי. המרשמים המזויפים כללו פגמים משמעותיים: שגיאות כתיב בתרופות ובמקצועות הרפואה, שימוש בשמות של רופאים שאינם קיימים כלל או שפרשו לגמלאות, חתימות ידניות זהות של רופאים שונים, ואף מרשם עליו חתומה רופאה שהיא למעשה פיזיותרפיסטית.

בין השניים סוכם כי עטר ישלם את התשלום בהתאם למחירה הרשמי של התרופה המצוינת במרשם המזויף, וכן ישלם סכום נוסף במזומן עבור ניפוק כל תרופה שהיא סם מסוכן. באופן זה ניתן היה להציג במרמה כלפי הרשויות הליך תקין של ניפוק הסמים המסוכנים.

באופן זה ניפק סואעד לעטר – בעצמו ובאמצעות רוקח נוסף שעבד בבית המרקחת – כמויות מסחריות של סמים נרקוטיים ותרופות ממכרות: 690 מדבקות פנטניל, 1,560 טבליות "פרקוסט", 3,030 טבליות "ריטלין", וכן טבליות "טרגין", "וויואנס" ו"אטנט". בתמורה גבה סואעד מעטר תשלום במזומן בין 400-500 ₪ עבור כל מרשם, כאשר בסך הכל שלשל לכיסו כ-58 אלף ₪.

לאחר קבלת הסמים מכר עטר אותם לגורמים שלישיים לצורך הפצתם בציבור תמורת כסף מזומן, אותו הסתיר והסליק בביתו. סך עבירות הלבנת ההון המיוחסות לו עומד על לפחות 335,500 ש"ח במזומן ובמט"ח.

כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עבירות של קשירת קשר לפשע, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וכן יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים. בנוסף מיוחסות לעטר עבירות זיוף בכוונה לקבל דבר והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים, ולסואעד מיוחסות עבירות של ניפוק תכשיר מרשם בניגוד לדין.

הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה לעצור את הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשת המעצר הדגישה הפרקליטות את המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממעשיהם לביטחון הציבור נוכח כמויות הסמים שהופצו, וכן את הפגיעה האנושה באמון שניתן ברוקח מורשה, אשר הפך את בית המרקחת לצינור אספקה מסחרי של חומרים ממכרים ומסכני חיים תמורת בצע כסף.