נמל תעופה בגרמניה נסגר: מטוסי קרב ליוו מטוס נוסעים

נמל התעופה הבינלאומי בעיר נירנברג שבגרמניה נסגר לתנועה אווירית בעקבות תקרית חירום אווירית. נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, אך הדיווחים מהשטח מצביעים על אירוע חמור שהוביל לפעילות ביטחונית נרחבת.

העיתון הגרמני 'בילד' דיווח כי מבצע משטרתי נרחב מתנהל במתחם הנמל. במסגרת הכוננות המוגברת, יחידת קומנדו מיוחדת של המשטרה הגרמנית הוזנקה למקום בדחיפות.

מטוסי קרב ליוו את המטוס

האירועים החלו להתפתח זמן קצר לפני הצהריים, לאחר נחיתתו של מטוס נוסעים שהגיע מהאי היווני קורפו. המטוס, של חברת התעופה 'קורנדון איירליינס' בטיסה מספר XR456, היה אמור לנחת בשעה 12:15. על פי נתוני אתר המעקב 'Flightradar24', המטוס נחת בשלום על המסלול בשעה 12:16, דקה אחת לאחר המועד המתוכנן.

דובר המשטרה המקומית אישר ל'בילד' כי מטוסי קרב מסוג 'יורופייטר' של חיל האוויר הגרמני ליוו את המטוס שהגיע מיוון ברגעיו האחרונים באוויר, עד לנחיתתו. "התקבל דיווח על אירוע חירום אווירי שנסיבותיו אינן ברורות", נמסר מהמשטרה בהודעה רשמית. המשטרה הדגישה כי למרות הליווי, המטוס עצמו נחת בשלום ללא נפגעים. "החקירה לבירור נסיבות האירוע מתנהלת כעת", נמסר.

העיתון 'בילד' ציין כי שעות ספורות בלבד לפני תקרית החירום הנוכחית, אירעו שיבושים בתנועה האווירית בנמל בעקבות תצפית אפשרית של כלי טיס בלתי מאויש באזור.

על פי הדיווחים, שלושה טייסים שונים דיווחו במהלך הלילה האחרון, בנפרד זה מזה, על עצם בלתי מזוהה שראו במהלך שלבי ההמראה או הנחיתה בנמל. אירועים אלו מתווספים לתקרית החירום הנוכחית ומעוררים שאלות רבות סביב האירועים בשמי גרמניה.