עשרות בחורי ישיבה חסידי חב״ד נעצרו יחד בנתב״ג; המשפחות ממתינות בטרמינל

עשרות רבות של בחורי ישיבה צעירים, בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חסידי חב״ד, נעצרו הבוקר (שלישי) בנתב״ג בעקבות אי התגייסותם לצה״ל.

הבחורים נחתו זמן קצר קודם לכן מטיסה שיצאה מניו יורק שבארצות הברית, שם למדו בשנה האחרונה, בישיבת חב״ד המרכזית בברוקלין.

עם הגיע הבחורים ארצה, לאחר ביקורת הגבולות, אספו אותם לחדר צדדי עד להגעת קצינה מתל השומר שתחליט מה לעשות בעניינם.

לפי דיווחים, הבחורים צפויים לעמוד בפני דין משמעתי, ואם יביעו נכונות להתגייס בטווח הזמן הקצר ישוחררו.

גורם המעורה בפרטים מסר ל׳כיכר׳ כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה״ל. היו שחשבו כי הגעה משותפת של עשרות בחורים יחד תמנע את המעצר. בפועל זה לא מנע.

רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת הם נאלצים לשוב לביתם מבלי להיפגש עם בנם.