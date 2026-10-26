שר הביטחון ישראל כ"ץ הוציא הבוקר (יום ב') הודעה חריפה בתגובה לדיווחים שפורסמו אתמול בתקשורת, לפיהם קיימות מחלוקות בינו לבין צה"ל בנושא האיראני. השר הבהיר כי מדובר בדיווחים "מופרכים ושקריים", ודחה בנחרצות את הטענות לפיהן תוכנן מהלך צבאי נגד איראן משיקולים פוליטיים לקראת הבחירות.

"אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל", הבהיר כ"ץ בהודעתו. יחד עם זאת, הוא חידד את קו ההרתעה הישראלי והבהיר כי במידה ואיראן תתקוף את ישראל — היא תרגיש תגובה בעוצמה רבה.

לדברי שר הביטחון, מאז כניסתו לתפקיד מתקיים תיאום מלא והדוק בין ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבינו ובין דרגי המקצוע בצה"ל. שיתוף פעולה זה, כך טען, כבר הוביל ל"הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל", כאשר השיקול הביטחוני הטהור הוא היחיד שמנחה את קבלת ההחלטות.

הדיווחים שעוררו את תגובתו של כ"ץ פורסמו אתמול בחדשות 12, וטענו כי התפתח עימות חריג בין ראש הממשלה נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר סביב הנחיה מדינית לביצוע פעולה שעלולה להוביל להסלמה מול איראן. על פי הדיווח, זמיר ביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצוע ההנחיה, וכן לקבל אסמכתאות חוקיות וחתימות של הדרג המדיני.

בצה"ל חששו, לפי הדיווחים, כי המהלך עלול להוביל לעימות מהיר עם איראן ולשגיאה בהערכת המצב בעיתוי רגיש, בין היתר על רקע החשש לניצול הסוגיה לצרכים פוליטיים לקראת הבחירות. המתיחות בין השניים באה לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים בפלמחים, שבו שררה אווירה עכורה במיוחד.

כ"ץ תקף בחריפות את גורמי האופוזיציה שמנסים למנף את הדיווחים בתקשורת לניגוח פוליטי. "הניסיון של אנשי האופוזיציה לנצל את הפרסומים האלה כדי לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו - בשעה שאנחנו מנועים מסיבות מובנות מלהתייחס לפרטי הסוגיה האיראנית - הוא מביש וחסר אחריות", אמר.

בימים האחרונים התגברו הדיווחים על מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי בנושא האיראני. אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית.

את דבריו חתם שר הביטחון במסר תקיף: "נתגבר גם על זה".