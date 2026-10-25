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מביך: הרכב שנשכר לטנף את בני ברק - חושף את האמת | מעייריב

לא להאמין: האמת מאחורי הפאשקווילים שטינפו את בני ברק | גדולי הפוסקים במתקפה חזיתית על לייטנר | הישגים בולטים לש"ס והליכוד: נמנעה שריפת עשרות אלפי קולות | היערכות שיא של מתנגדי המפלגות החרדיות למנוע הצבעה חרדית (מעייריב)

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מעייריב בהגשת איצלה כץ - צפו במהדורה המלאה
מעייריב בהגשת איצלה כץ - צפו במהדורה המלאה| צילום: פלאש 90 | משה גולדשטיין | באדיבות המצלם | באדיבות כיכר השבת | דוד ארזני | הערינג | יח"צ

יצא המרצע מן השק

קרבות הרחוב במגזר החרדי באים הפעם לידי ביטוי בעיקר בפיזור מודעות רחוב ופאשקווילים במרחב הציבורי, כשהפעם, העיר הפכה למוקד חיכוך דקות לפני כניסת השבת. המשטרה הוזעקה בעקבות דיווחים על רכב שמשוטט ברחבי העיר ונוסעיו משליכים כמויות אדירות של פשקווילי בחירות בעלי תוכן פוליטי רגיש במרחב הציבורי.

למרבה הפלא - הפאשקווילים שנשאו מסרים מארגונים ומפלגות שונות, לא היו קשורים למפלגות החרדיות כמו ויהדות התורה, אלא בעיקר לגורמי השוליים המנסים לפגוע במגזר החרדי - כמו מודעות תמיכה במוטי לייטנר, בחיים מילר ובקמפיין סאטמר הקורא שלא להשתתף בכלל בבחירות.

כל הפרטים, התיעודים והתגובות בהרחבה - במהדורת מעייירב שלפניכם בהגשת . צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

מלחמת חורמה

גדו"י ובראשם זקן הפוסקים הגר"א נבנצל, והפוסק הגר"א וייס יוצאים מגדרם במאבק חסר פשרות נגד מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר. בסדרת מכתבים, שמקורבי הרבנים ותלמידיהם אינם זוכרים ממערכות בחירות קודמות, תוקפים הרבנים את הכוונה לתמוך במפלגת "הציבור החרדי".

גדולי ישראל מתריעים בפירוש, כי מטרתו של לייטנר היא לא לעזור למגזר החרדי, אלא לעודד התבוללות של המגזר החרדי עם המגזר הכללי, וכי הצבעה ללייטנר תגרום בהכרח לפגיעה בחינוך ילדי המצביעים.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, בראשית הכתבה, עם הציטוטים המלאים והמכתבים הדרמטיים של והגר"א וייס.

הישג דרמטי

דרמת ענק חסרת תקדים נרשמה בלילה שעבר במעוזיה של תנועת ש"ס והסעירה את עולם התורה הספרדי, כשהמאמצים של הרגע האחרון למניעת שריפת קולות נשאו פרי. רה"י וחבר מועצת החכמים יצא לסבב לילי מתוח ודרמטי בבתי רבנים ופוסקים שבמשך שנים התנגדו עקרונית להשתתפות בבחירות, והשיג אמירות משמעותיות.

בתוך כך, הגאון חיד"א אברג'ל שוכנע ע"י רה"מ ולהבדיל, הראש"ל הגרש"מ עמאר להסיר את מפלגתו "אח"י ישראל" מהתמודדות ב ה-26. מנהיג קהילת "אח"י ישראל" הודיע הערב (ראשון) על תמיכה במפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר.

כל הפרטים על המירוץת המרתוני שמנהל הגר"א סאלים בבתי גדו"י הספרדים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

להרוס ע"מ להזיק

אינדיקציות ומידע פנימי שהגיעו לידי אתר בבלי חושפים כי פלגים שוליים וקיצוניים במגזר מתכננים מהלך נרחב לשיבוש סדר היום הציבורי במהלך יום הבחירות הקרוב.

לפי הנתונים שבידי בבלי, הקיצונים פועלים כעת בשני צירים מקבילים כדי למקסם את הפגיעה במערכת הבחירות. בציר הראשון, מתקיימת פעילות מתוכננת להכוונת הצבעת מחאה למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה כמו צבע שחור של מילר והציבור החרדי של לייטנר, במטרה לשרוף קולות ולגרוע מנדטים מהמפלגות החרדיות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי וההתפתחויות הפוליטיות לקראת הבחירות שייערכו בעוד פחות מיומיים.

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"אוביקטיביות" נוסח ערוץ 12
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