הגר"ד לנדו: אלחם בכם בכל הכוחות – אתם מזיקים גדולים

רה"י הגר"ד לנדו שלח מכתב אישי חריף במיוחד לאחד מהרבנים התומכים במפלגת הציבור החרדי, לאחר שהרב הגיע לביתו כדי לשמוע את עמדתו ושוחח עם בנו.

במכתב שנחשף באתר 'לכתחילה' כתב הגר"ד לנדו: "בני נ"י סיפר לי את הדברים שלכם שהם שטות גדולה אם לא רשעות גדולה".

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"אני אלחם נגדכם בכל הכחות שיש לי ושאין לי, כי אתם מזיקים גדולים ליהדות החרדית", הבהיר רה"י במכתב.

את המכתב חתם הגר"ד לנדו בדברים חריפים: "מעשיכם הם כאכילת חלב ביוה"כ וחמץ בליל הסדר. וכתבתי משל זה להדגיש את חומרת הענינים. חזרו, חזרו בכם ואל תזיקו".